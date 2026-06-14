Irán acusa a EU de incumplir compromisos tras ataque israelí en Líbano

La posibilidad de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos para contener la escalada militar en Oriente Medio volvió a quedar bajo presión este domingo, después de que el principal negociador iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, acusara a Washington de no tener “ni la voluntad ni la capacidad” para cumplir los compromisos asumidos en medio de las conversaciones diplomáticas.

La agresión de los sionistas contra Dahieh demostró una vez más que Estados Unidos carece de la voluntad de cumplir sus compromisos o carece de la capacidad para hacerlo", dijo Qalibaf en un mensaje en X, en el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Si no tienes la voluntad o la capacidad de cumplir tus compromisos, entonces es inútil hablar de continuar por este camino", añadió.

La declaración se produjo tras un nuevo ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut, bastión del movimiento chiita Hezbolá, un episodio que Teherán interpretó como una prueba de que la Casa Blanca no controla el curso de los acontecimientos en la región pese a participar en negociaciones indirectas para alcanzar un alto al fuego más amplio.

En un mensaje publicado en X, Qalibaf afirmó que resulta “inútil continuar” las negociaciones “si los compromisos no pueden cumplirse”, una frase que refleja el deterioro de la confianza entre ambas partes en un momento especialmente delicado para la estabilidad regional.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el 14 de junio que el ejército había llevado a cabo ataques en los suburbios del sur de Beirut, conocidos como Dahiyeh. AFP

Trump insiste en un acuerdo inminente

Las declaraciones iraníes contrastan con el tono optimista mostrado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que Washington firmará este domingo un acuerdo con Irán destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio y permitir la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio energético mundial.

Tan pronto se firme, el estrecho de Ormuz estará abierto para todos”, escribió Trump en Truth Social, añadiendo además que Irán “ya no quiere armas nucleares”. Sin embargo, desde Teherán no existe todavía una confirmación oficial sobre la supuesta firma del pacto.

La agencia iraní Fars, cercana a sectores conservadores del régimen, citó este domingo a una “fuente bien informada” que aseguró que “la República Islámica de Irán aún no ha tomado ni anunciado su decisión final”. La declaración evidencia las divisiones internas dentro del poder iraní y la complejidad de unas conversaciones que avanzan entre presiones militares, sanciones económicas y disputas estratégicas.

Una guerra regional que sigue ampliando sus frentes

El conflicto regional se intensificó desde finales de febrero tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra objetivos iraníes, seguidos por represalias de Teherán contra intereses estadounidenses en países del Golfo. Semanas después, Hezbolá abrió un nuevo frente desde Líbano, provocando una ofensiva israelí que ha dejado más de 3.700 muertos desde marzo, según cifras del gobierno libanés.

Aunque una tregua parcial anunciada en abril redujo los enfrentamientos directos entre Irán y Estados Unidos, el conflicto en Líbano quedó fuera del acuerdo y las tensiones nunca desaparecieron del todo. Las negociaciones permanecen estancadas en asuntos clave: el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones, el control estratégico del estrecho de Ormuz y la inclusión de Líbano dentro de un eventual marco de paz regional.

Varias personas se congregan en el lugar donde un ataque aéreo israelí tuvo como objetivo un edificio en los suburbios del sur de Beirut. AFP

Programa nuclear iraní, el principal punto de tensión

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, ha señalado que el borrador discutido contempla el levantamiento del bloqueo estadounidense a puertos iraníes y una nueva administración sobre el tráfico marítimo en Ormuz. También incluiría el desbloqueo de 24.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados en el extranjero, una exigencia central de Teherán para aliviar una economía golpeada por años de sanciones.

Otro de los puntos más sensibles sigue siendo el enriquecimiento de uranio. Mientras Estados Unidos había sostenido que cualquier acuerdo debía conducir al desmantelamiento del programa nuclear iraní, Trump afirmó recientemente que Washington recuperará el uranio enriquecido “en el momento oportuno”, una declaración interpretada por analistas como un posible cambio de tono frente a posiciones anteriores más rígidas.

Pakistán y Catar intensifican esfuerzos de mediación

La incertidumbre se mantiene además sobre el calendario real de un eventual pacto. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país participa como mediador, sostuvo que el acuerdo podría firmarse electrónicamente en las próximas horas y que los detalles técnicos serían discutidos posteriormente. Entretanto, una delegación de Catar llegó este domingo a Teherán para continuar las conversaciones diplomáticas.

En paralelo, la tensión militar continúa activa. El ejército israelí informó este domingo que dos drones lanzados desde Líbano impactaron en territorio israelí sin causar víctimas. Tras el incidente, ministros ultraderechistas del gobierno israelí pidieron atacar nuevamente los suburbios del sur de Beirut, lo que amenaza con romper cualquier avance diplomático.