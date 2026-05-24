No hay prisa por lograr acuerdo con Irán: Trump; bloqueo en Ormuz seguirá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que ordenó a sus representantes que no se precipitaran a la hora de alcanzar ningún acuerdo con Irán, lo que parece frenar las esperanzas de un avance inminente en el conflicto y que ambas partes habían alimentado el día anterior.

El bloqueo estadunidense a los buques iraníes en el estrecho de Ormuz "seguirá en pleno vigor y efecto hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo", escribió Trump en Truth Social.

Las negociaciones avanzaban y la relación de Estados Unidos con Irán se había vuelto más profesional y productiva, afirmó. Pero añadió: "Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores!".

Un día antes, Trump había dicho que Washington e Irán habían "negociado en gran medida" un memorándum de entendimiento sobre un acuerdo de paz que reabriría el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto circulaba una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado.

Trump ha resaltado en repetidas ocasiones la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero, hasta ahora sin éxito.

No estaba claro si el acuerdo al que se refería el domingo era el memorándum de entendimiento inicial que se ha estado debatiendo, o un acuerdo de paz amplio mucho más complejo, que probablemente llevaría mucho más tiempo.

Ambas partes siguen en desacuerdo sobre numerosas cuestiones espinosas, como las ambiciones nucleares de Irán y las exigencias de Teherán de que se levanten las sanciones y se liberen decenas de miles de millones de dólares de ingresos petroleros iraníes congelados en bancos extranjeros.

Varios medios de comunicación de Estados Unidos e Irán habían afirmado que el memorándum, que establece un marco para poner fin a meses de enfrentamientos, levantaría, de concretarse, el bloqueo estadounidense al transporte marítimo iraní y reabriría la vía navegable, que Irán ha cerrado con amenazas de atacar a los buques.

Esperanza de alivio por crisis energética mundial

Una fuente iraní de alto rango había dicho anteriormente a Reuters que, si el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán aprobaba el memorándum, este se enviaría al líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, para su aprobación definitiva.

Sin embargo, la agencia de noticias iraní Tasnim dijo que seguían existiendo diferencias sobre una o dos cláusulas. Tasnim citó a una fuente que afirmaba que no habría un acuerdo definitivo si Estados Unidos continuaba creando obstáculos.

En otro posible escollo, un asesor militar de Jamenei dijo que Teherán tenía el derecho legal de gestionar el estrecho de Ormuz, aunque no estaba claro si eso significaba seguir decidiendo qué buques pueden pasar.

Cualquier acuerdo que consolide el frágil alto el fuego actual supondría un alivio para los mercados, pero no acabaría de inmediato con la crisis energética mundial, que ha disparado los precios del combustible, los fertilizantes y los alimentos.

Incluso si la guerra terminara ahora, el flujo total a través del estrecho no se restablecería antes del primer o segundo trimestre de 2027, dijo la semana pasada el director de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que 33 buques habían atravesado el estrecho en las últimas 24 horas tras obtener permiso de Teherán, una cifra aún muy por debajo de los 140 que solían pasar en un día normal antes de la guerra.

Trump, aunque ha planteado diversos objetivos de guerra durante el conflicto, ha afirmado en repetidas ocasiones que Estados Unidos atacó a Irán para impedir que obtuviera armas nucleares.

Irán "debe comprender, sin embargo, que no puede desarrollar ni adquirir armas o bombas nucleares", reiteró en su publicación del domingo.

Irán lleva mucho tiempo negando que esté desarrollando este tipo de armas y afirma que tiene derecho a enriquecer uranio con fines civiles, aunque la pureza que ha alcanzado supera con creces la necesaria para la generación de energía.

"Aún hay cuestiones que deben discutirse", dice Irán

Fuentes han informado a Reuters de que el marco propuesto, cuando se dé a conocer, se desarrollará en tres fases: el fin formal de la guerra, la resolución de la crisis en el estrecho de Ormuz y la apertura de un plazo de 30 días para las negociaciones sobre un acuerdo más amplio, que podrá prorrogarse.

Trump, cuya popularidad se ha visto afectada por el impacto de la guerra en los precios de la energía en Estados Unidos, dijo el viernes que no asistiría a la boda de su hijo este fin de semana, citando a Irán entre las razones para quedarse en Washington.

El sábado habló con líderes de Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Egipto, Turquía y Pakistán, quienes animaron a Trump a aceptar el marco que se está gestando, informó Axios.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo el sábado que "la tendencia esta semana ha sido hacia una reducción de las disputas, pero aún hay cuestiones que deben discutirse a través de mediadores".

Baghaei señaló que la cuestión del bloqueo estadounidense al transporte marítimo iraní era importante, pero que su prioridad era poner fin a la amenaza de nuevos ataques estadounidenses y al conflicto paralelo en el Líbano.

Los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán causaron la muerte de miles de personas en Irán antes de que se suspendieran con un alto el fuego a principios de abril.

Israel también ha matado a miles de personas más y ha expulsado a cientos de miles de sus hogares en el Líbano, país que invadió en persecución de la milicia Hezbolá, respaldada por Irán.

Los ataques iraníes contra Israel y los Estados vecinos del Golfo han causado la muerte de decenas de personas.

Con informacion de Reuters