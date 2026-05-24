Buque chino se retira tras enfrentamiento cerca de islas controladas por Taiwán

Fernando Dávila

Un buque de la guardia costera china abandonó el domingo las aguas cercanas a las islas Pratas, situadas estratégicamente en la parte norte del mar de la China Meridional, tras un tenso enfrentamiento y un intercambio de palabras entre fuerzas de seguridad, informó la Guardia Costera de Taiwán.

China reclama como propio el territorio de Taiwán, de gobierno democrático, una postura que Taipéi rechaza.

China ha presionado a Taiwán aumentando su presencia militar alrededor de la isla, y Taipéi se encuentra en alerta máxima ante posibles nuevas acciones chinas después de que el presidente Xi Jinping habló sobre Taiwán con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Pekín este mes.

Situadas aproximadamente entre el sur de Taiwán y Hong Kong, algunas autoridades en materia de seguridad consideran que las islas Pratas, controladas por Taiwán, son vulnerables a un ataque chino debido a su distancia —más de 400 km (250 millas)— de la isla de Taiwán.

China reclama como propio el territorio de Taiwán, de gobierno democrático, una postura que Taipéi rechaza. AFP

La Guardia Costera de Taiwán informó el sábado que había avistado un buque de la Guardia Costera china que se dirigía a las Pratas y envió inmediatamente su propio buque, que emitió advertencias, tras lo cual ambas partes "mantuvieron una intensa confrontación verbal por radio sobre la soberanía".

El buque chino transmitió que se encontraba en una misión de rutina y que China tenía soberanía y jurisdicción sobre las Pratas, según la Guardia Costera de Taiwán.

Por favor, no destruyan la paz. Deberían regresar y luchar por la democracia. Esa es la forma correcta de servir a su país", respondió el buque taiwanés, según un video facilitado por su guardia costera.

La Oficina de Asuntos de Taiwán de China no respondió a una solicitud de comentarios. La guardia costera de Taiwán dijo que el buque finalmente comenzó a alejarse de las Pratas a última hora de la tarde del domingo.

En enero, Taiwán afirmó que un dron de reconocimiento chino sobrevoló brevemente las Pratas. AFP

Un funcionario de la Guardia Costera de Taiwán dijo a Reuters que la formulación de China sobre su jurisdicción y soberanía era inusual, al igual que la duración de su estancia en aguas tan cercanas a las Pratas.

La guardia costera dijo el viernes por la noche que también había expulsado por segunda vez este mes al buque de investigación chino "Tongji" de las aguas cercanas a la isla.

Las Pratas, un atolón que también es un parque nacional taiwanés, cuentan con una defensa escasa por parte de Taiwán, y esa responsabilidad recae en la guardia costera más que en el Ejército. En enero, Taiwán afirmó que un dron de reconocimiento chino sobrevoló brevemente las Pratas.

El sábado, el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, Joseph Wu, utilizó su cuenta de X para detallar los 100 barcos chinos que, según él, se encontraban actualmente en la primera cadena de islas, refiriéndose a una zona que se extiende desde Japón, pasando por Taiwán, hasta Filipinas.

Con información de Reuters