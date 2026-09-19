Continúa crisis humanitaria en Ceuta: Desalojan a migrantes con balas de goma

La policía antidisturbios española disparó balas de goma al aire y golpeó a varias personas con porras el viernes, al iniciar una operación para desalojar a miles de migrantes de las playas del enclave norteafricano de Ceuta y trasladar a algunos de ellos a alojamientos temporales.

España calcula que 10 mil migrantes permanecen en el pequeño territorio. Más de 72 mil cruzaron la frontera desde Marruecos a finales de julio en una afluencia sin precedentes, aunque la mayoría se marchó posteriormente.

Las autoridades han construido nuevos alojamientos provisionales dentro del puerto del enclave, con capacidad para mil 700 personas, como parte de las medidas para atender la situación.

Foto: Reuters.

Migrantes permanecen sin alojamiento

Las ONG afirman que miles de personas siguen sin alojamiento y han estado durmiendo a la intemperie en campamentos, mientras esperan una alternativa para permanecer temporalmente bajo techo.

La operación del viernes para despejar las playas comenzó poco antes de las 7 de la mañana, hora local, y en ella participaron tanto la policía antidisturbios como el ejército español.

Los migrantes que habían pasado la noche esperando en la playa, con la esperanza de conseguir una plaza en un alojamiento temporal, aplaudieron inicialmente al iniciarse la marcha, pero más tarde se produjeron forcejeos al disputarse el número limitado de plazas disponibles.

Las imágenes de la cadena pública TVE mostraban aglomeraciones y empujones mientras la gente se afanaba por acceder al recorrido designado.

La policía disparó balas de goma al aire y golpeó a varios migrantes con porras antes de que la situación se calmara y se reanudara la operación.

Foto: Reuters.

Traslado hacia los alojamientos temporales

Imágenes posteriores mostraban principalmente a hombres adultos cargando con sus pertenencias, caminando en pequeños grupos escoltados por la policía a lo largo de un recorrido de poco más de un kilómetro desde la playa del Trampolín hasta el puerto.

La gran mayoría de los migrantes son hombres y niños. Los alojamientos temporales están construidos únicamente para hombres adultos, por lo que se está separando a los menores y se los está alojando por separado.

Tres responsables de ONG declararon que las autoridades habían tardado demasiado en proporcionar a los migrantes el alojamiento mínimo exigido por el pacto europeo de migración, y que los centros de acogida no podían acoger a quienes aún dormían en la calle.

Con información de Reuters.

*mcam