Hasta este miércoles solo quedaban por definirse los últimos siete puestos al congreso tras la elección del 3 de noviembre. El senado del 2027 tendrá 56 senadores demócratas y 44 republicanos; mientras, en el congreso o cámara baja, los demócratas han conseguido 257 escaños y los republicanos 171.

Cinco de los siete conteos restantes mantienen resultados muy cerrados, mientras los otros dos tendrán que definirse en segunda vuelta en diciembre y serán los últimos de los que se conozca resultados este año.

En Tennessee, la demócrata Victoria Broderick aventajaba este miércoles con solo dos décimas de punto al republicano Scott DesJarlais, 48.9 contra 49.7.

En Minnesota, el demócrata Jake Johnson aventajaba con una décima de punto, 50 contra 49.9, al republicano Brad Finstad, quien pidió recuento de votos.

En Carolina del Norte, el demócrata Chuck Hubbard ganó por 331 votos a la republicana Virginia Fox, quien también pidió recuento. En el mismo estado, el republicano Pat Harrigan ganó por ocho décimas de punto, y fue la demócrata Ashely Bell quien pidió el recuento.

En Alaska continua el conteo de votos para el republicano Nick Begiuch y el independiente Bill Hill. En ese estado alguien debe alcanzar el 50 por ciento de los votos. Llevaban este miércoles 47.5 y 41.8 respectivamente. Alaska en este caso podría recurrir a selección preferencial, para el candidato que haya conseguido el mayor número de votos.

Cada estado pone sus propias reglas electorales, y en el caso de Louisiana dos contiendas pasarán a segunda vuelta con votación el 12 de diciembre, las de los demócratas Pat Moore y Chauna Banks contra los republicanos Gabe Firment y Blake Miguez.