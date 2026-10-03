Siete de cada 10 armas del crimen en México llegan de EU

Siete de cada 10 armas aseguradas en México durante 2025 provienen de Estados Unidos, según los propios registros del gobierno estadounidense, de acuerdo con el informe más reciente de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), actualizado el 25 de agosto pasado.

De las 32 mil 144 armas decomisadas en territorio mexicano durante 2025 que las autoridades nacionales enviaron a rastrear a esa agencia, 22 mil 817, es decir, 71 por ciento, tuvieron origen estadounidense. El rastreo confirma a EU como principal abastecedor

Del total rastreado, 16 mil 406 armas, 51 por ciento, fueron fabricadas en territorio estadunidense, mientras que 6 mil 411, de manufactura extranjera, ingresaron legalmente al mercado de ese país antes de llegar a México.

El volumen de armas rastreadas en 2025 es el más alto desde 2015, cuando comenzaron los registros de la ATF. En comparación con las 18 mil 44 armas rastreadas ese año, el aumento es de 78 por ciento. Respecto a 2024, cuando se detectaron 26 mil 759, el incremento fue de 20 por ciento.

La proporción de armas de origen estadunidense entre los pertrechos decomisados en México ha aumentado en los años recientes: pasó de 65 por ciento en 2022 a 67.5 por ciento en 2023, 70 por ciento en 2024 y 71 por ciento en 2025, el nivel más alto en al menos 11 años.

En 9 mil 327 armas, 29 por ciento del total rastreado en 2025, la ATF no pudo determinar el país de procedencia, ya sea porque la solicitud indicaba un fabricante extranjero sin sello de importador estadounidense o los datos eran insuficientes. La agencia reconoce que, en ambos casos, no puede descartar que hayan pasado por Estados Unidos antes de llegar a México.

Las cifras se conocieron días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara el 22 de septiembre ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que México es "el epicentro de la violencia de los cárteles" y calificara de inaceptable compartir una frontera de 3 mil 200 kilómetros con territorio controlado por el crimen organizado.

Al día siguiente, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con ironía: "Yo podría decir que es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas", o bien que "es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas", aunque aclaró que no lo diría porque ambos gobiernos mantienen buena relación y coordinan esfuerzos contra el crimen organizado.

Las cifras del informe de la ATF refuerzan el señalamiento reiterado del gobierno mexicano de que Estados Unidos se mantiene como el principal abastecedor de armas para la delincuencia que opera en el país, en momentos en que ambos gobiernos intercambian responsabilidades sobre el origen de la violencia en la frontera común.