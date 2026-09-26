 Localizan vehículos con blindaje artesanal en zona serrana de Durango

Un vehículo con blindaje artesanal y otro que contaba con reporte de robo fueron recuperados en la zona serrana, la operación estuvo a cargo de elementos de las Bases Operativas Interinstitucionales (BOI) en Durango.

El operativo estuvo integrado por elementos de la Policía Estatal, Manado Coordinado, Defensa y Guardia Nacional, quienes se desplegaron en la localidad de San Darío, municipio de Tamazula, ubicado en los límites con el estado de Sinaloa.

Foto: Especial

Una de las unidades es un Jeep 1997 de color gris, el cual llamó la atención de los uniformados debido al blindaje artesanal, durante la revisión se verificó que no contaba con reporte de robo.

La otra unidad motriz es un Toyota modelo 2010, al verificar sus datos en la plataforma respectiva se comprobó que contaba con reporte de robo en Sinaloa, desde el 9 de abril del 2013.

Foto: Especial

Los elementos realizaron una inspección de las unidades aseguradas para comprobar que al interior no hubiera explosivos, armas, cargadores, cartuchos o droga, lo que no se encontró ningún objeto sospechoso.

Posteriormente las unidades fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Durango, para las investigaciones respectivas.