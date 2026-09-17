Estados Unidos advierte que usará "todas sus herramientas" contra cárteles mexicanos

La embajada de los Estados Unidos en México advirtió que el gobierno de Donald Trump utilizará “todas las herramientas disponibles para combatir a los cárteles y exigir cuentas a quienes los apoyen”.

El mensaje ocurre un día después de que se diera a conocer el reporte anual que envió el presidente Donald Trump al Capitolio sobre países con mayor tránsito y producción de drogas ilícitas, en el que se señaló que México debe hacer aún más en su lucha contra las organizaciones narco terroristas, así como juzgar a políticos relacionados con estos grupos.

Seguiremos colaborando con México para enfrentar al crimen organizado y fortalecer la seguridad de ambos países"

“Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”, sostuvo la representación diplomática

El posteo también siguió la comunicación del Fiscal para el Distrito Sur de Texas donde se anuncian cargos contra un mexicano residente ilegal en los Estados Unidos que apoyó materialmente al Cártel del Golfo.

En el reporte de la Administración Trump al Congreso se reconoce la labor de México de hacer frente a los carteles con una mayor incautación de drogas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y la detención o muerte de líderes de organizaciones.

Pese a este reconocimiento, el gobierno estadounidense considera que nuestro país debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan amplias zonas del territorio e invertir más en sus policías federales y locales.

En el documento escrito, el mandatario norteamericano afirma que México debe tener como objetivo primordial, además, el “exponer, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y encubierto a los cárteles, traicionando así la seguridad y la soberanía de su propio país".