Sentencian a 30 años de prisión a entrenador mexicano por explotación sexual infantil en EU

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que Camilo Campos-Hurtado, migrante ilegal mexicano de 68 años y entrenador de fútbol juvenil en Middle Tennessee, explotó sexualmente a menores y grabó los abusos durante varios años. Tras una investigación iniciada en junio de 2023, un juez federal lo condenó a 30 años de prisión federal, seguidos de cinco años de libertad condicional supervisada.

La investigación comenzó cuando un miembro de la comunidad encontró videos explícitos en un teléfono celular que Campos-Hurtado había dejado en un negocio local y alertó al Departamento de Policía de Franklin. Posteriormente, agentes de HSI Nashville, en coordinación con el Departamento de Policía y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, ejecutaron órdenes de registro en su residencia y vehículo, donde hallaron dispositivos electrónicos con material de abuso sexual infantil y documentos falsificados de migración e identificación.

Los investigadores determinaron que Campos-Hurtado incapacitaba a las víctimas con drogas o alcohol antes de abusar sexualmente de ellas y grabar las agresiones. Aunque los delitos por los que fue condenado ocurrieron entre 2017 y 2021, el análisis forense de sus dispositivos estableció que había estado produciendo material de abuso sexual infantil desde al menos enero de 2013.

El acusado se declaró culpable el 17 de junio de cuatro cargos de explotación sexual de un menor; un cargo de recepción de material de abuso sexual infantil; un cargo de uso o posesión de documentos de migración fraudulentos y un cargo de posesión de un documento de identificación robado o producido sin autorización.

La Fiscalía de Estados Unidos solicitó una pena de 50 años, argumentando la gravedad y duración de los delitos, además de la necesidad de proteger al público. Finalmente, el juez dictó una sentencia de 30 años de prisión.

Dennis M. Fetting, agente especial a cargo de HSI Nashville, afirmó:

El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional está comprometido con la protección de los niños y con garantizar que los depredadores enfrenten todo el peso de la ley. Junto con nuestros socios, identificaremos, detendremos y apartaremos sin descanso a los delincuentes peligrosos de nuestras comunidades”

Campos-Hurtado, quien cuenta con antecedentes penales y se encontraba ilegalmente en Estados Unidos, será deportado a México una vez que cumpla su condena federal y cualquier sentencia estatal restante.