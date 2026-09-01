Tiroteo en Países Bajos deja un muerto y varios heridos; autoridades reportan varios detenidos

Una persona murió y dos agentes resultaron heridos en un tiroteo registrado la madrugada del martes en Overasselt, localidad del sureste de Países Bajos. El incidente ocurrió alrededor de las 4:20 cuando la policía acudió tras recibir múltiples avisos de disparos en la zona residencial.

Los oficiales fueron trasladados a un hospital y se encuentran fuera de peligro, según confirmó un portavoz policial a la radiotelevisión pública NOS.

El medio Gelderlander señaló que la víctima mortal sería un guardia de seguridad de la vivienda, aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente su identidad ni las circunstancias de su muerte.

De acuerdo con medios locales, el tiroteo podría estar vinculado a un conflicto de drogas relacionado con la organización criminal “Bolle Jos”. Imágenes de vigilancia obtenidas por ese medio muestran a unas 20 personas enmascaradas y armadas deambulando por las calles de Overasselt durante el ataque.

La misma zona ya había sido escenario de violencia en julio del año pasado, cuando un agresor disparó 25 veces con un fusil Kalashnikov contra la puerta de una vivienda y dejó fotografías del hijo de los residentes como advertencia.

El ministro de Justicia neerlandés, David van Weel, condenó la “horrible violencia” del suceso y expresó su solidaridad con los agentes heridos y los vecinos afectados.

Autoridades realizaron un amplio dispositivo policial para localizar a los responsables, con registros en las carreteras A73 y A76. La policía confirmó un “número elevado” de detenciones, aunque no precisó la cifra, ya que la operación continúa en curso.