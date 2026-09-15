Senado de EU rechaza ley de criptomonedas respaldada por Trump

El Senado de Estados Unidos no logró sacar adelante este martes una ley integral sobre criptomonedas respaldada por el presidente Donald Trump, lo que representó un duro golpe para las empresas de activos digitales y para los republicanos que defendieron el proyecto durante meses.

La Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales, conocida como Clarity Act, no consiguió los 60 votos necesarios para avanzar en la cámara de 100 escaños, luego de que cuatro senadores republicanos se unieran a todos los demócratas para votar en contra.

El resultado deja ver, una vez más, las dificultades del Congreso para ponerse al día con tecnologías disruptivas, justo cuando los legisladores afrontan un debate igualmente complejo sobre la inteligencia artificial.

Una ley estancada pese a meses de negociación

El proyecto buscaba crear el primer marco federal integral para los mercados de activos digitales, lo que, según las empresas del sector, les daría una base jurídica más sólida.

El sector cripto, que cuenta con grandes recursos económicos, invirtió cientos de millones de dólares en campañas para impulsar el proyecto de ley. Una versión del texto había sido aprobada por la Cámara de Representantes el año pasado, y el Comité Bancario del Senado le dio luz verde en mayo con apoyo de ambos partidos.

Sin embargo, meses de negociaciones fracasaron en el pleno, pese a la intensa presión del sector cripto y a un intento de último momento de los republicanos por reescribir el texto, que incluyó nuevas disposiciones éticas, entre ellas restricciones para que funcionarios electos emitan criptomonedas.

La votación dejó el proyecto en suspenso, ya que el Congreso tiene previsto abandonar Washington este mes de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre. La iniciativa quedaría archivada hasta que se reúna el nuevo Congreso tras los comicios.

Sin legislación, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) quedarán a cargo de llenar el vacío normativo, aunque expertos del sector advierten que solo el Congreso puede crear un marco regulador duradero y que, sin una ley, las normativas seguirán siendo vulnerables a los cambios políticos.

Los intereses cripto de Trump, en el centro de la disputa

Uno de los mayores obstáculos para el proyecto fueron las salvaguardas destinadas a regular los extensos intereses en criptomonedas del propio presidente. La senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, principal demócrata del Comité Bancario del Senado, afirmó que el proyecto suponía "enormes riesgos para las familias", la seguridad nacional y la economía estadounidense.

"Mientras estadounidenses de todo el país sufren una crisis de asequibilidad, este proyecto de ley va a potenciar la capacidad del presidente Donald Trump de embolsarse miles y miles de millones de dólares con las criptomonedas", señaló Warren.

Según sus declaraciones financieras, Trump y su familia ganaron más de mil millones de dólares con negocios de criptomonedas el año pasado; otro recuento sitúa sus ganancias acumuladas por inversiones cripto familiares en más de mil 400 millones de dólares. El mandatario, que se autodenominó "presidente de las criptomonedas" durante la campaña de 2024, había instado al Congreso a aprobar la ley.

El bitcóin, la mayor criptomoneda del mundo, cayó más de 5 por ciento cuando parecía que la votación iba a fracasar, su mayor baja diaria desde junio, mientras las acciones de la plataforma Coinbase y del emisor de stablecoins Circle se hundieron hasta 10 por ciento.