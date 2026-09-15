Arabia Saudita y Egipto exigen libre navegación ante bloqueo hutíes de Yemen

Arabia Saudita y Egipto exigieron este martes libertad de navegación en el mar Rojo después de que Riad prometiera una respuesta firme a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, que controlan una de las entradas a esta estratégica ruta.

Tras años de tregua en la guerra civil en Yemen, los hutíes, aliados de Irán, reanudaron en julio los combates contra las fuerzas del gobierno apoyadas por Arabia Saudita.

En una ofensiva relámpago lograron tomar el control de todo el territorio yemenita sobre el mar Rojo y del estrecho de Bab el Mandeb, lo que puso en jaque a Arabia Saudita que dependía de este paso que conecta el océano Índico y el mar Mediterráneo.

Para Arabia Saudita, el mayor exportador mundial de crudo, esta vía era vital desde que Irán impuso un bloqueo en el estrecho de Ormuz al inicio de la guerra contra Estados Unidos e Israel en febrero.

Con sus infraestructuras petroleras bajo ataque, el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, dirigente de facto del reino, viajó a El Cairo para ver al presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi y buscar apoyos diplomáticos.

Los dos dirigentes "enfatizaron en la importancia de garantizar la libertad y la seguridad de la navegación marítima" a través de los estrechos de Ormuz y Bab el Mandeb, informó la presidencia egipcia.

Durante la reunión, Al Sisi reafirmó el apoyo de Egipto a las medidas adoptadas por Riad "para proteger su seguridad y estabilidad".

Catar advirtió este martes que el cierre del estrecho de Bab el Mandeb puede tener consecuencias "catastróficas".

Al menos 100 mil desplazados en Yemen

Los rebeldes hutíes han infligido en los últimos días importantes reveses a las fuerzas gubernamentales yemeníes y también golpearon territorio de Arabia Saudita.

En Yemen, los combates de las últimas semanas dejaron cientos de muertos y cerca de 100 mil desplazados, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Arabia Saudita prometió este martes responder con "firmeza" a los últimos ataques de los hutíes y la Defensa Civil saudí emitió por la mañana varias alertas de riesgo de ataque, una de ellas para la ciudad santa de La Meca. Posteriormente, las autoridades levantaron la advertencia.

Un ataque de los hutíes en el oeste de Yemen el lunes mató a ocho soldados de las fuerzas gubernamentales, según dos fuentes militares.

El martes por la noche, se emitieron nuevas alertas de ataques para la ciudad de Aba, la gobernación de Jamis Mushait y la provincia de Jazan, que levantó de inmediato.

Una coalición liderada por Arabia Saudita contra los hutíes confirmó el martes que los ataques con misiles y drones en tres zonas dejaron 13 civiles heridos el día anterior.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, dijo que Arabia Saudita lanzó 52 ataques aéreos contra Yemen en las últimas 24 horas. Pero los bombardeos de Riad no han logrado revertir los avances del grupo.

Por su parte, Estados Unidos anunció que mejorará el intercambio de inteligencia y la asistencia a las fuerzas saudíes, según un funcionario bajo anonimato.

La reanudación de la guerra civil en Yemen, un conflicto que empezó en 2014, impactó en los precios de los derivados del petróleo, que ya cotizaban en niveles muy altos desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, llevando el precio a niveles récord.

El diésel estadounidense registró este martes un nuevo récord de 6.27 dólares por galón y el barril de Brent, el crudo de referencia en Europa, se acercó a los 110 dólares.

A petición de Francia, el Consejo de Seguridad de la ONU abordará el martes a las 19:00 GMT la situación en el estrecho de Bab el Mandeb, informaron a la AFP fuentes diplomáticas, que aseguran que Yemen y Arabia Saudita intervendrán en la reunión.

"Nuevo equilibrio de poder"

Arabia Saudita solicitó el aplazamiento de una reunión con Irán, prevista para el lunes en Omán.

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, lo criticó y aseguró que "Irán no interviene en los asuntos yemeníes". Los hutíes son "actores totalmente independientes", afirmó.

Esta reunión debía tratar sobre el futuro del estrecho de Ormuz, otro paso clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

Los buques que intentan atravesar el estrecho de Ormuz sin la autorización de Teherán son blanco de ataques.

Los últimos acontecimientos en Yemen "han establecido un nuevo equilibrio de poder en la región, e incluso, a nivel internacional", destaca el analista político Maziar Khosravi.

"Me parece que Irán (acudía) a esta reunión en una posición de fuerza" frente a una Arabia Saudita debilitada, explicó a la AFP.