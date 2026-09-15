América Latina concentra 85% de defensores ambientales asesinados en 2025

Las disputas por la tenencia de la tierra, el crimen organizado y los conflictos relacionados con proyectos extractivos han convertido a América Latina en la región más peligrosa del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente, según un nuevo informe del grupo británico de defensa de los derechos civiles Global Witness.

Latinoamérica representó el 85 por ciento de los 124 defensores asesinados en todo el mundo en 2025, su decimocuarto año consecutivo ostentando el ignominioso título de la región más letal del planeta.

"Cada una de estas muertes representa un intento, de la manera más brutal, de infundir temor en los movimientos que resisten los abusos ambientales y de derechos humanos", señala el informe.

Solo Colombia y Brasil concentraron más de la mitad de los asesinatos a nivel mundial.

"En más de un tercio de los asesinatos que documentamos, identificamos presuntos vínculos con el crimen organizado o sicarios", declaró a Reuters Toby Hill, el investigador que dirige la campaña de Global Witness para la defensa de la tierra y el medio ambiente.

Si bien la cifra global representa un descenso con respecto a los 146 asesinatos registrados en 2024, el informe señala que es probable que los números sean mucho mayores, ya que muchos casos no se denuncian.

"Los asesinatos son solo la forma más extrema de represalia a la que se enfrentan los defensores... Debajo de ellos se esconde un 'iceberg' de ataques no letales, que incluyen la criminalización, las amenazas y las campañas de desprestigio", añade el documento.

Las disputas territoriales fueron la causa de más de la mitad de los asesinatos documentados en 2025, y otros casos estuvieron vinculados a conflictos relacionados con la minería, la tala de árboles y la agroindustria. Casi tres cuartas partes de los asesinatos fueron de indígenas y pequeños agricultores.

Hill afirmó que los drásticos recortes en la financiación internacional para el trabajo en materia de derechos humanos, como la reducción a la mitad del personal de las Naciones Unidas en una oficina clave en Colombia y el recorte de la financiación de la agencia estadounidense USAID, eran en parte responsables del empeoramiento del clima para los defensores.

"Esos recortes han tenido un impacto enorme", dijo, debilitando tanto las redes de seguridad comunitarias como la capacidad de las instituciones estatales para resolver disputas territoriales antes de que se tornen violentas.

Fuera de América Latina, Asia representa el 12 por ciento de los asesinatos verificados en 2025. La mayoría se concentra en Filipinas, con 12 casos registrados.

Los programas de lucha contra la insurgencia y los proyectos extractivos volvieron a provocar actos de violencia" contra ambientalistas en Filipinas, reporta Global Witness.

La oenegé ha registrado una caída sostenida desde 2023 en los asesinatos a defensores del ambiente y el territorio, cifras que a primera vista "podrían indicar una tendencia positiva a la baja".

"En realidad, es probable que sean una subestimación considerable, ya que una gran cantidad de casos no se denuncian", escenario que Global Witness califica de "habitual" en "situaciones de conflicto armado grave y genocidio".