Secretario general de la OEA pide "tomar medidas colectivamente" contra Nicaragua

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, pidió este jueves a los países miembros “tomar medidas colectivamente” contra Nicaragua, luego de que el Congreso controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) prohibiera la participación de opositores en los próximos comicios.

Ramdin declaró: “Lo que está sucediendo en Nicaragua es absolutamente inaceptable”, en referencia a la reforma que excluye a quienes sean considerados “traidores a la patria”, promuevan bloqueos económicos o soliciten intervención militar. La OEA prepara una reunión extraordinaria de cancilleres para abordar la crisis.

A principios de mes, Estados Unidos exhortó a sus aliados a romper vínculos con Managua. En un comunicado, el secretario de Estado Marco Rubio advirtió:

Las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la defensa de la paz y la seguridad hemisféricas”

Rubio denunció que la votación en la Asamblea Nacional nicaragüense “erosionó aún más la ficción de la democracia en Nicaragua” y llamó a “poner fin de inmediato a las operaciones habituales con esta brutal dictadura” encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El mandatario nicaragüense respondió durante el aniversario del ejército: “Estados Unidos es el enemigo que tienen países como Nicaragua. Simplemente porque es un poder militar mundial, se siente con el derecho de agredir en cualquier parte del mundo”.

“A los que nos amenazan constantemente, aquí está un pueblo y un ejército que ni se vende ni se rinde jamás”, añadió Ortega.

La Asamblea amplió de seis a siete años el período de los cargos de elección popular y otorgó nuevas facultades al poder electoral para cancelar partidos y sancionar candidatos. De ser reelegidos en 2028, Ortega y Murillo podrían gobernar hasta 2036, consolidando un sistema de partido único.

La represión de las protestas de 2018 dejó más de 300 muertos, según la ONU, y provocó el exilio de miles de opositores, periodistas y religiosos, muchos despojados de su nacionalidad. Actualmente, la oposición interna es prácticamente inexistente.

Con información de AFP.