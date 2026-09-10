China amplía investigación antidumping contra las nueces pecanas de México y EU

China amplió hasta marzo de 2027 la investigación antidumping contra las nueces pecanas procedentes de México y Estados Unidos, un proceso que mantiene bajo presión al comercio de uno de los principales frutos secos producidos por ambos países.

El Ministerio de Comercio de China informó este jueves que las pesquisas, iniciadas el año pasado, se prolongarán hasta el 25 de marzo de 2027, después de que inicialmente estuviera previsto que concluyeran el próximo 25 de septiembre.

La dependencia justificó la ampliación al señalar la “complejidad de este caso”, en un momento en que las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos permanecen marcadas por disputas arancelarias y negociaciones entre ambos gobiernos.

El caso adquirió mayor relevancia en agosto, cuando Pekín comenzó a imponer gravámenes de 54.3% a las nueces pecanas provenientes de Estados Unidos .

Para las importaciones procedentes de México, las tasas establecidas por China se ubicaron entre 17.8% y 51.6%, dependiendo de la empresa exportadora.

Las medidas derivaron de un fallo preliminar del Ministerio de Comercio chino, que concluyó que las nueces pecanas estaban siendo comercializadas en el mercado chino por debajo de su valor y que esa práctica estaba “causando un daño sustancial a la industria nacional correspondiente”.

La investigación busca determinar si esas operaciones constituyen prácticas de dumping y si las importaciones están afectando a los productores chinos del sector.

México y EU, entre los principales productores

La decisión de Pekín tiene relevancia para México debido al peso que tiene el país en la producción mundial de nuez pecana, junto con Estados Unidos.

En el caso estadounidense, las exportaciones de nueces pecanas hacia China alcanzaron 93.1 millones de dólares en 2023, de acuerdo con información del Servicio de Agricultura Exterior de Estados Unidos.

La extensión de la investigación mantiene abierta la posibilidad de que las actuales medidas comerciales continúen mientras las autoridades chinas concluyen el procedimiento.

Para los productores y exportadores, los aranceles representan un factor adicional de presión sobre los costos y la competitividad de las ventas destinadas al mercado chino.

El calendario original establecía que la investigación concluiría el 25 de septiembre, apenas un día después de la reunión prevista entre el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping en Washington.

Con la nueva decisión, el procedimiento permanecerá abierto hasta el 25 de marzo de 2027.