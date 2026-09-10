Cinco mexicanos enfrentan juicio en Reino Unido por producción de metanfetaminas

La Agencia Nacional Británica contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) informó que cinco ciudadanos mexicanos fueron arrestados en el Reino Unido bajo acusaciones de conspiración para producir metanfetamina, una droga de Clase A considerada altamente adictiva y capaz de provocar efectos graves como psicosis, ataques cardíacos o derrames cerebrales.

Los detenidos fueron identificados como Alejandro Ambriz Dimas, de 45 años y originario de Michoacán; Victora Ramírez, de 47 años; Fausto Beltrán, de 33 años; Lioncio Moso Borja, de 37 años; y José Núñez Angolo, de 44 años. Excepto Dimas, todos son originarios de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la NCA, los cinco mexicanos integraban un grupo criminal que fabricaba metanfetamina en un laboratorio clandestino localizado en una zona agrícola remota cerca de Furnace End, Warwickshire.

El operativo se realizó el pasado 13 de agosto con la participación de varias agencias, entre ellas la policía de Warwickshire, el Servicio de Bomberos de West Midlands y el Servicio de Ambulancias de la misma región. Tras su captura, los acusados comparecieron por primera vez ante el Tribunal de Magistrados de Coventry, donde se dictó prisión preventiva.

Este jueves, los cinco mexicanos deberán presentarse ante el Tribunal de la Corona del condado de Warwickshire, instancia que llevará adelante el proceso por conspiración para producir metanfetamina.