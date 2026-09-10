Incendio de buque de carga en China deja al menos 20 muertos y 5 desaparecidos

Al menos 20 personas murieron este jueves a causa de un incendio en un buque que se encontraba en un astillero de la ciudad china de Qingdao, en la provincia de Shandong, mientras que otras cinco personas han sido dadas por desaparecidas, según confirmaron las autoridades.

El incendio se registró en un buque de carga de bandera extranjera durante su estancia en el puerto para realizar trabajos de mantenimiento. La agencia estatal Xinhua informó que se trata de una embarcación de Beihai Shipbuilding Co., Ltd., ubicada en Qingdao, donde el fuego provocó numerosas víctimas.

Hasta el momento se ha difundido que 42 personas se encontraban a bordo del buque cuando ocurrió el incendio. La agencia detalló que 12 personas pudieron ser evacuadas con total seguridad, mientras que cinco heridos fueron trasladados a un hospital.

Debido al incidente 20 personas fueron halladas “sin vida”, dando a entender que las otras cinco personas que se encontraban a bordo permanecen desaparecidas.

La agencia estatal explicó que “Un buque de carga extranjero de Beihai Shipbuilding Co., Ltd., en Qingdao, provincia de Shandong, se incendió durante su escala en el puerto para mantenimiento, provocando numerosas víctimas”.

Posteriormente, se precisó la situación de las personas que se encontraban en la embarcación: “En el buque había 42 personas a bordo. Doce pudieron ser evacuadas con total seguridad, cinco heridos fueron hospitalizados” y 20 personas fueron halladas “sin vida”.

El incendio se habría desatado durante un proceso de reparaciones en el citado astillero, de acuerdo con la agencia china de noticias Xinhua. Hasta el momento, la información proporcionada no incluye detalles sobre las causas del fuego ni sobre las nacionalidades de las víctimas.

Xi Jinping ordena acelerar la búsqueda

Ante el accidente, el presidente de China, Xi Jinping, ordenó a las autoridades acelerar las labores de búsqueda y rescate en el astillero de Beihai.

El mandatario también instruyó que se abra inmediatamente una investigación para esclarecer el incidente y hacer que los responsables rindan cuentas, de acuerdo con la legislación del gigante asiático.

La instrucción contempla tanto la atención al incidente como el esclarecimiento de lo ocurrido en el astillero, donde el buque se encontraba durante su escala en el puerto para recibir mantenimiento.

Li Qiang pide rescatar a personas atrapadas

Por su parte, el primer ministro Li Qiang también pidió reforzar las labores de búsqueda y rescate de las personas que permanecen en el lugar.

El jefe del Gobierno chino instó a localizar a las personas “atrapadas”, además de garantizar la atención médica para quienes resultaron heridos durante el incendio.

Li Qiang también llamó a “prevenir estrictamente los desastres secundarios”, mientras continúan las labores relacionadas con el accidente.

El balance informado hasta ahora señala que 20 personas murieron, cinco permanecen desaparecidas, 12 fueron evacuadas con total seguridad y cinco heridos fueron hospitalizados. Las autoridades mantienen las labores de búsqueda y rescate y ordenaron una investigación para esclarecer el incidente.

Con información de DPA y AFP.

*mcam