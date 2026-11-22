Varios miles de personas han participado este sábado en la manifestación nacional convocada por el sindicato CGTP en Lisboa, la capital de Portugal, bajo el lema 'Una nueva dirección para Portugal', para protestar contra el presupuesto de 2027, que se votará en el Parlamento la próxima semana.

Los manifestantes también han exigido el derecho a la salud, la vivienda, la educación y la seguridad social, así como la reducción y el control de los precios de los bienes y servicios esenciales, según ha recogido el diario portugués 'Expresso'.

En declaraciones recogidas por medios locales, el secretario general del sindicato CGTP, Tiago Oliveira, ha afirmado que la manifestación ha sido un "mensaje muy contundente para el Gobierno", puesto que ha demostrado la "necesidad" de los trabajadores de "salir a las calles" para "mostrar su descontento, sus dificultades, la realidad de su vida cotidiana" ante el "resultado de las decisiones políticas que se están tomando".

En cuanto al Presupuesto del Estado para 2027, Oliveira ha acusado al Gobierno de querer "perpetuar las dificultades y el deterioro de los servicios públicos". Además, ha señalado el "problema" de la distribución de la riqueza: "No podemos tener a 2,2 millones de trabajadores en nuestro país cobrando un salario de hasta mil euros al mes".

Así, los manifestantes han acusado al Gobierno de "destruir los servicios públicos", como el Servicio Nacional de Salud, la Seguridad Social y la educación, y de querer seguir adelante con las reformas estatales "sin la más mínima consideración por los trabajadores", en declaraciones recogidas por el diario 'Expresso'.

LA ACAMPADA EN LISBOA VOTA QUEDARSE HASTA EL MARTES

El campamento de Lisboa ha votado este sábado a favor de mantener las tiendas de campaña en favor del derecho a la vivienda frente a la Asamblea de la República hasta el martes, aunque la decisión no sería definitiva y por el momento sigue sin definirse la ubicación exacta.

"En esta Asamblea Popular solo hubo un voto, y fue a favor de acampar junto a la Asamblea de la República, aunque aún no se ha definido la ubicación exacta del campamento", ha explicado el portavoz del movimiento, Bruno Cancelinha, en declaraciones recogidas por medios portugueses.