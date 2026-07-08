Rusia sentencia a mexicano a 14 años de prisión; estará bajo régimen "estricto"

Las autoridades judiciales de Rusia informaron que un ciudadano mexicano fue condenado a 14 años de prisión por participar en operaciones militares junto a las fuerzas de Ucrania. El fallo fue emitido por el Tribunal Supremo de la República Popular de Donetsk, que identificó al detenido como Gilberto Ramos Arreguín, de 29 años.

Según el tribunal, Ramos Arreguín se unió en marzo de 2022 al Batallón Sich de los Cárpatos, una unidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania, tras recibir información sobre el reclutamiento de extranjeros para participar en la ofensiva contra las fuerzas prorrusas.

Las autoridades rusas detallaron que el mexicano recibió entrenamiento militar y participó en combates hasta marzo de 2026 contra personal de la República Popular de Donetsk. Además, señalaron que Ucrania le proporcionó armas y una compensación económica por su participación en las operaciones.

La sentencia contra el mexicano

El tribunal declaró culpable a Ramos Arreguín de participar en un conflicto armado y ordenó que cumpla su condena en un centro penal de “régimen estricto”. Asimismo, se le confiscaron 3 millones 882 mil 160 rublos, equivalentes a casi 900 mil pesos mexicanos.

La sentencia fue anunciada públicamente en un comunicado oficial, en el que se subrayó que el caso representa un ejemplo de las consecuencias legales para los extranjeros que se integran a las filas ucranianas en el marco de la guerra.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido un posicionamiento sobre el caso ni han confirmado si Ramos Arreguín ha solicitado atención consular.

El caso de Ramos Arreguín se suma a otros procesos judiciales en los que ciudadanos extranjeros han sido acusados de colaborar con Ucrania.