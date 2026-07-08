La Esperanza, el cementerio improvisado en La Guaira tras los terremotos en Venezuela

En las montañas de La Guaira, lejos del estruendo de las excavadoras que aún remueven concreto y acero entre edificios colapsados, el silencio pesa más que el ruido. Allí, en el cementerio La Esperanza, Venezuela enfrenta una de las imágenes más dolorosas que ha dejado el doble terremoto del 24 de junio de 2026: hileras interminables de tumbas recién abiertas, cruces blancas sin nombre y ataúdes que esperan devolver una identidad a quienes perdieron la vida.

Mientras la emergencia continúa en las ciudades devastadas, el camposanto se transformó en un cementerio de emergencia, donde las labores de sepultura avanzan al mismo ritmo que los equipos de rescate siguen recuperando cuerpos entre los escombros.

La dimensión del desastre obligó a las autoridades venezolanas a habilitar un terreno especial dentro del cementerio La Esperanza para recibir a las víctimas que aún no han podido ser identificadas.

Cada sepultura fue abierta de manera individual. No existen fosas comunes.

Los ataúdes son colocados uno junto a otro, separados por parcelas perfectamente delimitadas. Frente a cada tumba sobresale una sencilla cruz blanca acompañada por una placa con un código alfanumérico y la leyenda "Identificación especial", además de la fecha del fallecimiento: 24 de junio de 2026.

Ese código representa, por ahora, la única identidad de cientos de personas cuyos familiares siguen buscándolas.

En el cementerio La Esperanza, Venezuela enfrenta una de las imágenes más dolorosas que ha dejado el doble terremoto. Reuters

Forenses documentan cada cuerpo antes del entierro

Antes de cada inhumación, equipos forenses realizan un protocolo de identificación que busca evitar que las víctimas queden en el anonimato.

Cada cadáver es fotografiado, registrado y asociado a una ubicación precisa dentro del cementerio.

El procedimiento permitirá que, cuando familiares logren aportar información o pruebas genéticas, las autoridades puedan localizar con exactitud el lugar donde fue sepultada cada persona.

Nicolás Rivas, integrante del consejo comunal Chaparral Los Pinos, explicó que el objetivo es garantizar que ninguna víctima desaparezca definitivamente.

Son enterrados en el espacio correspondiente para que, cuando la alcaldía empiece a hacer los trabajos de cemento, cada persona doliente pueda venir a identificar y a ver a su ser querido", declaró.

Camiones con cadáveres llegan todos los días

Habitantes cercanos al cementerio describen una escena que se ha vuelto cotidiana desde la catástrofe.

Camiones forenses recorren diariamente el camino de montaña transportando ataúdes recuperados de edificios colapsados.

Un trabajador del cementerio, quien solicitó mantener el anonimato, relató que únicamente el lunes ingresaron tres vehículos con alrededor de 30 cuerpos.

Entre el 27 de junio y el 1 de julio, añadió, llegaron aproximadamente 10 camiones con víctimas del terremoto.

Las estimaciones de trabajadores del lugar indican que al menos 800 personas ya han sido sepultadas en esta zona especial del camposanto.

Cruces blancas donde antes sólo había monte

Desde un caserío cercano puede observarse cómo la ladera fue transformada por completo.

Donde antes existía únicamente terreno montañoso, hoy aparecen decenas de zanjas perfectamente alineadas.

Los rectángulos de tierra son delimitados con piedras blancas y cada tumba conserva un pequeño ramo de flores colocado al pie de una austera cruz.

Bajo un toldo improvisado permanecen apiladas más cruces blancas, preparadas para los siguientes entierros.

Por la extensión del terreno habilitado, vecinos estiman que aún existe espacio suficiente para miles de sepulturas adicionales si continúan apareciendo víctimas.

Familias continúan con la búsqueda

Mientras en La Esperanza continúan los entierros, cientos de familias permanecen cerca de los edificios destruidos esperando noticias sobre padres, hijos, hermanos o amigos que siguen desaparecidos.

Hasta ahora, las autoridades venezolanas no han informado cuántas personas permanecen sin localizar.

La incertidumbre se suma al duelo de miles de familias que aún desconocen si sus seres queridos forman parte de los cuerpos recuperados o permanecen bajo toneladas de concreto.

El saldo del desastre sigue aumentando

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el número de fallecidos por el doble terremoto asciende a 3.685 personas.

Además, el balance oficial reporta: 16.740 personas heridas, 17.854 desplazados y miles de viviendas destruidas o con daños estructurales.

Las labores de rescate continúan en distintas zonas del norte venezolano, mientras brigadas especializadas siguen retirando escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes o recuperar más cuerpos.

El acceso al cementerio La Esperanza permanece restringido.

De acuerdo con policías municipales, el ingreso únicamente está permitido con autorización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por lo que la prensa no puede documentar libremente las labores que se realizan en el lugar.

Aun con esas limitaciones, imágenes captadas desde comunidades cercanas muestran la magnitud de un espacio que se ha convertido en uno de los símbolos más duros de la tragedia venezolana.