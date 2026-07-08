Muere hombre tras recibir un piedrazo durante los festejos por el triunfo de la selección de Argentina

La celebración por la victoria de la Selección Argentina frente a Egipto en el Mundial se tiñó de tragedia cuando un aficionado de 46 años, identificado como Franco Depauli, murió tras recibir un golpe en la cabeza con una piedra en pleno festejo en la ciudad bonaerense de Cañuelas.

Depauli se encontraba en el cruce de las calles Libertad y 25 de Mayo cuando, según relataron sus familiares, abrió la cajuela de su automóvil. En ese momento, un joven le lanzó una piedra que impactó directamente en su frente, dejándolo inconsciente. El golpe le provocó un traumatismo craneal que resultó fatal.

Horas después comenzó a circular un video en redes sociales donde se ve a Depauli celebrando con una bandera argentina a modo de capa, acompañado de amigos que gritaban y cantaban tras la remontada de la Albiceleste por 3-2 frente a Egipto. En las imágenes, el hincha saluda a un grupo de personas dentro de un vehículo, sin imaginar que poco después perdería la vida.

Depauli fue trasladado de urgencia al Hospital Ángel Marzetti, ubicado a unas diez cuadras del lugar de los festejos. El director del hospital, Hernán Carpio, explicó que los médicos intentaron reanimarlo durante cincuenta minutos, pero no hubo respuesta.

Se siguieron todos los protocolos y se lo intentó reanimar, pero sin éxito”, declaró Carpio.

Detención del responsable

Gracias a las cámaras de vigilancia, la policía identificó al agresor como Iván Nahuel Lebrero, de 20 años. En las imágenes se observa el momento en que lanza la piedra contra Depauli. El sospechoso fue detenido horas después y trasladado a la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Cañuelas, donde se definirá su situación judicial.

La Policía Bonaerense también tomó declaraciones a vecinos que presenciaron los disturbios, con el objetivo de determinar si hubo más responsables en el ataque.

La tragedia en Cañuelas se produjo en paralelo a los festejos masivos en el Obelisco de Buenos Aires, donde miles de aficionados celebraron la victoria mundialista. Sin embargo, la euforia derivó en incidentes. Según el diario La Nación, la Policía de la Ciudad detuvo a 19 personas por robos, corridas y riñas durante la madrugada.