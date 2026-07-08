Niñera aplica “juego peligroso” en una guardería y deja a un bebé con daño cerebral en California

Un bebé de apenas 23 meses sufrió pérdida de audición y un fuerte daño cerebral luego de que la niñera encargada de cuidarlo en una guardería de la ciudad de El Segundo, en Los Ángeles, lo lanzara por los aires y lo dejara caer desde lo alto. El incidente ocurrió en marzo de 2025, pero recientemente se volvió viral tras la difusión de un video captado por las cámaras de vigilancia del establecimiento.

En la grabación se observa cómo la niñera lanza al niño con la intención de atraparlo, pero falla y el pequeño cae al suelo. La situación se agrava cuando la mujer pierde el equilibrio y termina cayendo encima del menor con todo su peso. El impacto provocó lesiones graves que derivaron en un diagnóstico de daño cerebral y pérdida de audición.

Padres denuncian negligencia

Los padres del menor, identificado en la demanda con las siglas “CK”, relataron que recibieron una llamada de la guardería en la que se les pidió recoger al niño porque “se había caído”. Sin embargo, al llegar a casa notaron que presentaba un fuerte golpe en el lado derecho del rostro, con la boca y el ojo hinchados, además de mostrarse somnoliento y desorientado.

Alarmados, lo trasladaron de inmediato a un hospital, donde los médicos confirmaron la gravedad de las lesiones. Según el director del hospital, el niño continúa experimentando síntomas derivados de la lesión cerebral, lo que ha generado preocupación sobre su desarrollo futuro.

La demanda contra la guardería

La familia presentó una demanda contra la niñera y la guardería, acusándolos de negligencia, agresión, angustia emocional y fraude, al considerar que intentaron ocultar la verdadera magnitud del incidente. Los padres sostienen que la institución minimizó lo ocurrido y no informó de manera transparente sobre el accidente.

Expertos en derecho familiar señalan que la demanda podría derivar en sanciones severas para la guardería, incluyendo la pérdida de licencia de operación y compensaciones económicas significativas para la familia afectada.