Rusia evacúa a 198 trabajadores de planta nuclear iraní impactada por ataque

Rusia comenzó el sábado la evacuación de 198 empleados de la central de Bushehr, en Irán, poco después de que un proyectil impactara cerca de la instalación, indicó el director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, a medios de su país.

Van tres evacuaciones

Esta fue la tercera evacuación de la estación en el sur de Irán, en la costa del Golfo, que fue construida con ayuda de Moscú, y donde permanecen ahora alrededor de 100 empleados rusos.

Edificios colapsados AFP

La zona alrededor de Bushehr fue atacada al menos cuatro veces y el último ataque, este sábado, dejó un muerto, pero no dañó la planta en sí, según los medios estatales iraníes.

"Según lo previsto, hoy comenzamos la fase principal de la evacuación", declaró Lijachov, citado por la agencia de noticias TASS.

"Unos 20 minutos después de ese desafortunado ataque, los autobuses partieron de la estación de Bushehr hacia la frontera irano-armenia. 198 personas, para ser precisos: esta es la mayor evacuación", agregó Lijachov.

Moscú calificó de "acción nefasta" el ataque

"Condenamos firmemente esta acción nefasta", declaró la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zajárova, en un comunicado, en el que instó a que cesen "inmediatamente" los ataques "contra las instalaciones nucleares iraníes, incluida la central nuclear de Bushehr".

Lijachov también dijo que Rusia informó a Estados Unidos e Israel sobre la evacuación.

"La probabilidad de riesgo de daños o de un posible incidente nuclear, desgraciadamente, no deja de aumentar, como lo han confirmado los acontecimientos de esta mañana", dijo el director general de Rosatom.

La agencia tiene previsto mantener solo un equipo mínimo en Bushehr ante la amenaza de nuevos ataques.

*bb