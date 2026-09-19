Rusia denuncia ciberataque durante segundo día de elecciones legislativas

Rusia denunció este sábado un ciberataque “muy potente” contra el sistema electoral en Moscú, en el segundo día de las elecciones legislativas, en las que se espera que el partido Rusia Unida, del presidente Vladimir Putin, obtenga la victoria.

Estos comicios son los primeros desde el inicio de la ofensiva militar a gran escala contra Ucrania en 2022 y permitirán renovar los 450 escaños de la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso. Además, también se llevan a cabo en territorios del este de Ucrania ocupados y anexionados por Rusia.

La victoria de Rusia Unida se da por sentada en un país donde las autoridades reprimen la disidencia y donde Iabloko, el único partido que se opone abiertamente a la guerra, quedó excluido de las urnas.

En Moscú y en otras 30 regiones rusas, los electores tienen la posibilidad de votar por internet.

Comisión electoral reporta ataque durante los comicios

En la capital, “durante toda la noche, literalmente sin interrupción, el sistema electoral sufrió un ciberataque muy potente”, declaró el sábado la presidenta de la Comisión Electoral Central, Ella Pamfilova, citada por agencias de prensa rusas.

Según Pamfilova, el ataque “está en curso”, aunque aseguró que la situación permanece bajo control y que la seguridad del sistema permite mantener la votación sin interrupciones.

Frente a Rusia Unida, el partido en el poder, solo se permitió participar a aquellas formaciones que, de alguna manera, apoyan a Putin y la continuación de la guerra en Ucrania. Entre ellas se encuentran los comunistas del KPRF, los nacionalistas del LDPR, los conservadores de Rusia Justa y los liberales de Gente Nueva.

Frente a un teatro de Moscú, habilitado como colegio electoral en pleno centro de la capital rusa, Tatiana, una jubilada de 71 años, dijo a la AFP que votó por Rusia Unida.

Es el partido más grande, el que más trabaja y el que tiene mejores resultados”, afirmó.

Diana, de 30 años, votó por Gente Nueva, con la expectativa de que esta formación preste mayor atención a los problemas económicos que enfrenta un país afectado por múltiples sanciones occidentales y ataques ucranianos constantes.

Votación concluirá el domingo

Mucha gente perdió su empleo. Los salarios bajan en lugar de subir”, lamentó Diana, quien también dijo querer la paz con Ucrania, aunque consideró que la guerra “no va a terminar pronto”.

La votación comenzó el viernes por la mañana y continuará hasta el domingo. De acuerdo con la nota, los primeros resultados se esperan conocer poco después del cierre de las urnas.

Mientras tanto, la Comisión Electoral Central sostiene que el sistema permanece bajo control pese al ataque cibernético denunciado en Moscú, por lo que la jornada electoral continúa sin interrupciones, según las declaraciones citadas en el reporte.

*mcam