Rusia acusa a EU de usar amenaza ‘imaginaria’ contra Irán

Rusia acusó el miércoles a Estados Unidos de utilizar una amenaza imaginaria de Irán como pretexto para derrocar su orden constitucional, y dijo que los llamamientos de Washington a los iraníes para que arrebataran el poder ⁠a sus líderes eran ⁠cínico se inhumanos.

María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, dijo que Estados Unidos había utilizado las negociaciones con Irán, que tuvieron lugar la semana pasada, como tapadera para disimular un plan de ⁠cambio de régimen en ese país.

Rusia tiene un tratado de asociación estratégica con Irán y el presidente Vladimir Putin ha condenado lo que calificó de cínico asesinato del ⁠líder supremo, ⁠el ayatolá Alí Jamenei, que murió ⁠el primer ⁠día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el sábado.

No hay duda de que la amenaza iraní imaginaria e inventada, repetida durante muchos años, no era más que un pretexto para llevar a cabo ‌un plan largamente acariciado para derrocar violentamente el orden constitucional de un Estado soberano (...) que no gusta a Washington y Tel Aviv", dijo Zajárova a los periodistas.

Sin mencionar al presidente estadounidense Donald Trump por su nombre, Zajáro va aludió a su llamamiento a los iraníes paraque arrebataran el poder a los líderes clericales.

Es aún más cínico e inhumano escuchar llamamientos a los iraníes para que tomen el poder, como dice Occidente, cuando Occidente está literalmente arrancando estas manos de los iraníes", dijo.

IRÁN BUSCA DESIGNAR UN SUCESOR

El poder iraní dijo este miércoles que se está esforzando en designar rápido a un sucesor del líder supremo Alí Jamenei, muerto el sábado en la ofensiva israeloestadounidense.

Estamos haciendo todo lo que podemos", declaró Ahmad Jatami, un miembro de la Asamblea de Expertos, la institución responsable de elegir un nuevo líder supremo.

Si Dios quiere, el dirigente será nombrado lo antes posible. Estamos cerca de una decisión, pero la situación es la propia de una guerra", dijo este responsable a la televisión estatal, dando a entender que el proceso podría tardar un poco más.

Jamenei, de 86 años y en el poder desde 1989, murió el sábado al inicio de la ofensiva israeloestadounidense en Irán. Sus funerales de Estado arrancarán este miércoles por la noche y durarán tres días.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó este miércoles con eliminar a cualquier dirigente iraní elegido para suceder a Jamenei.

Cualquier dirigente elegido por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan de destrucción de Israel, amenazando a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, y reprimiendo al pueblo iraní, será un objetivo de asesinato, sin importar su nombre ni dónde se esconda", afirmó Katz en un mensaje publicado en X.

-AFP

cva*