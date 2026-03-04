Trabajador queda colgando de camión en llamas mientras lucha por su vida | VIDEO

Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra el momento de auténtico terror vivido por un trabajador de servicios públicos en Baton Rouge, Louisiana, cuando la canasta de un camión elevador comenzó a incendiarse de manera repentina mientras realizaba labores de mantenimiento urbano.

En las imágenes se observa al empleado suspendido a varios metros de altura sobre un poste de servicios, mientras el fuego avanza rápidamente por la estructura metálica del vehículo.

La situación se tornó crítica en cuestión de segundos. El trabajador, visiblemente alterado, intentó descender sin ayuda inmediata de sus compañeros. Otras perspectivas captadas por testigos muestran cómo trató desesperadamente de bajar de la canasta en llamas, valiéndose únicamente de su arnés de seguridad. En el intento, cayó y sufrió quemaduras.

Otro de los video difundidos en redes sociales enseña al hombre moviéndose con dificultad dentro de la canasta, intentando mantener el equilibrio mientras el humo y las llamas rodeaban el equipo. En un momento se le ve aferrarse a la estructura del elevador para intentar descender por su cuenta, ante el riesgo inminente de quedar atrapado por el incendio.

Hospitalización de la víctima

Medios locales informaron que el trabajador fue hospitalizado de emergencia tras caer desde la canasta del camión incendiado la tarde del martes 3 de marzo. Autoridades confirmaron que sufrió graves heridas como consecuencia del accidente.

El video ha provocado una oleada de reacciones entre internautas. Algunos expresaron alivio por el aparente rescate del empleado, mientras otros criticaron las condiciones en las que se realizan este tipo de trabajos. También hubo quienes cuestionaron los intentos del trabajador por escapar de la situación sin esperar asistencia especializada.

Causa del incendio

La televisora local WAFB, citando un reporte del Departamento de Bomberos de Baton Rouge, informó que el incendio fue provocado por una falla mecánica en el camión elevador. Elementos del departamento de policía local también acudieron al lugar para apoyar en la emergencia y asegurar la zona.