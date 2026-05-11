Aumenta presión sobre Starmer para que renuncie como primer ministro del Reino Unido

Por Peter Hutchison y Helen Rowe

Los llamados para que el primer ministro británico, Keir Starmer, dimita aumentaron el lunes después de que el gobernante Partido Laborista fuera aplastado el jueves en las elecciones locales y regionales.

El dirigente incluso ha perdido el respaldo de varios miembros de su gobierno.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, y la jefa de la diplomacia, Yvette Cooper, le pidieron que definiera un calendario para su salida, según varios medios británicos, entre ellos The Guardian y Sky News.

El lunes por la noche, al menos 70 diputados laboristas, de un total de 403, habían pedido a Keir Starmer que dejara el cargo.

El primer ministro pronunció un discurso el lunes por la mañana, pero no logró apaciguar las tensiones en sus filas.

Sé que la gente está frustrada con el estado del Reino Unido, frustrada con la política y algunos también frustrados conmigo", dijo Starmer durante un discurso destinado a relanzar su mandato.

Starmer prometió que su gobierno reconstruirá los lazos con Europa.

Por otra parte, anunció entre sus medidas económicas que presentará una ley para nacionalizar British Steel.

En las elecciones locales del 7 de mayo, el laborismo, que llegó al poder el 4 de julio de 2024, tras catorce años de gobiernos conservadores, perdió cerca de 1,500 concejales y registró un fuerte avance del partido antiinmigración Reform UK.

Desde su llegada al poder, la popularidad del dirigente, de 63 años, no ha dejado de caer, en un contexto de economía estancada y aumento del costo de la vida, agravado recientemente por la guerra en Oriente Medio.

Además, quedó atrapado en un escándalo por el nombramiento y la destitución de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Washington, tras revelarse los vínculos del enviado con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.