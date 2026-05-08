Colombia suspende órdenes de captura y extradición contra líderes del Clan del Golfo

El Gobierno de Colombia anunció la suspensión de las órdenes de captura y extradición contra 29 dirigentes del Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país vinculada con el narcotráfico y la minería ilegal. La medida, informada el viernes por el jefe negociador Álvaro Jiménez, busca facilitar el desarrollo del proceso de paz con este grupo armado ilegal, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia.

Según Jiménez, la decisión permitirá el ingreso de combatientes a las zonas de ubicación temporal a partir del 25 de junio, como parte de un acuerdo alcanzado en diciembre en Doha, Catar. Aunque inicialmente se habían definido tres zonas, la resolución menciona dos: Tierralta (Córdoba) y Belén de Bajirá (Chocó), donde se espera la llegada de al menos 400 combatientes en la primera fase.

Entre los beneficiados con la suspensión de las órdenes judiciales se encuentra Jobanis de Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo”, considerado el principal líder del Clan del Golfo. Ávila es solicitado en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico y sobre él pesa una recompensa de más de un millón de dólares. Su inclusión en la lista de beneficiados refleja la magnitud del gesto político del gobierno colombiano, que busca abrir un camino hacia la desmovilización de la organización.

El objetivo de la política de paz

El presidente Gustavo Petro, primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia, lanzó desde el inicio de su mandato en agosto de 2022 una ambiciosa política de paz total. El objetivo es silenciar los fusiles y sacar de la guerra a más de 20,000 integrantes de grupos armados ilegales que se financian del narcotráfico y la minería ilegal en zonas montañosas y selváticas del país.

El proceso con el Clan del Golfo se inscribe en esa estrategia, que busca poner fin a un conflicto armado de más de seis décadas que ha dejado más de 450,000 muertos. Sin embargo, a tres meses de concluir su gobierno, Petro aún no ha logrado concretar acuerdos definitivos con los principales actores armados, lo que genera incertidumbre sobre la sostenibilidad de la iniciativa.

Mediadores internacionales

El proceso de paz cuenta con la participación de Catar, España, Noruega y Suiza como países mediadores. La presencia de actores internacionales busca dar garantías de imparcialidad y credibilidad al proceso, especialmente considerando que el Clan del Golfo ha sido designado como organización terrorista por Estados Unidos.

La mediación internacional también pretende asegurar que los compromisos asumidos por las partes se cumplan y que las zonas de ubicación temporal funcionen como espacios seguros para la concentración de combatientes, sin riesgo de ataques ni de reincidencia en actividades criminales.

Con información de Reuters.