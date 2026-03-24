El rey Carlos se convierte en patrocinador de una organización benéfica judía

El rey Carlos de Reino Unido aceptó convertirse en patrocinador de la Community Security Trust (CST), una de las organizaciones benéficas judías más grandes del país. El grupo, que asesora en materia de seguridad a los aproximadamente 280,000 judíos británicos, informó que el monarca aceptó su invitación como muestra de su compromiso con la tolerancia, la inclusión y el entendimiento interreligioso.

El patrocinio no responde directamente al ataque ocurrido el lunes en el norte de Londres, cuando cuatro ambulancias judías fueron incendiadas en un presunto acto antisemita. Sin embargo, la decisión refuerza la trayectoria del monarca en la promoción del diálogo entre distintas confesiones.

Carlos, jefe titular de la Iglesia de Inglaterra, tiene un largo historial de reuniones con líderes religiosos de diversas comunidades. El año pasado visitó una sinagoga en el norte de Inglaterra tras un ataque que dejó dos fieles judíos muertos. En esa ocasión expresó estar “profundamente conmocionado y entristecido” y se reunió con sobrevivientes del atentado.

El Palacio de Buckingham no emitió comentarios sobre el anuncio, aunque la CST destacó que la aceptación del patrocinio refleja la continuidad del compromiso del monarca con la comunidad judía.

Aumento del antisemitismo

El ataque en Golders Green, donde fueron incendiadas las ambulancias, fue calificado por el primer ministro británico Keir Starmer como “profundamente impactante”. La policía investiga una posible conexión con Irán, mientras que la organización CST recordó que el año pasado fue el segundo peor año registrado en Reino Unido en cuanto a incidentes antisemitas.

El jefe de la policía de Londres, Mark Rowley, declaró en la cena anual del CST que “es demasiado pronto para atribuir el ataque al Estado iraní”, aunque reconoció que el impacto es grave. Añadió que la policía antiterrorista investiga una reivindicación publicada en Internet por un grupo islamista con vínculos con Irán, que ya se ha atribuido otros atentados en Europa.

Con información de Reuters.