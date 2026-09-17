Revelan graves daños provocados por Irán; las facturas por la guerra

WASHINGTON.— Imágenes tomadas por tropas estadunidenses muestran un avión destruido o remolques destrozados como parte de los graves daños causados por ataques de Irán a bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio, informó CBS News.

Las imágenes, sin fecha, tomadas en una base en Arabia Saudita y en dos instalaciones en Kuwait, fueron proporcionadas a CBS por personal estadunidense bajo condición de anonimato debido a las restricciones militares de Estados Unidos.

“Son daños graves a nuestras bases que no se han comunicado al público estadunidense”, dijo un miembro de las fuerzas armadas estadunidenses citado por la cadena. “Estamos ahí, de pie, con los ojos cerrados, recibiendo golpes en la cara”, agregó el militar.

El inspector general del Pentágono publicó a inicios de esta semana un informe que señala que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), responsable de las fuerzas de ese país desplegadas en Oriente Medio, había informado de daños en instalaciones y equipos estadunidenses.

El Centcom dijo que los ataques iraníes “dañaron y destruyeron cientos de edificios y estructuras en bases estadunidenses en Kuwait, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak, Omán y Jordania”, según el informe.

“Además, decenas de aeronaves estadunidenses fueron destruidas o dañadas” durante la guerra, indicó.

El Departamento de Defensa estimó el costo de la guerra con Irán en 33,400 millones de dólares hasta el 29 de junio, pero esta cifra que “no incluye los costos de reparación de infraestructura”, según el informe.

Irán ha respondido con ataques en toda la región y bloqueó el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra pasaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo, lo que ha disparado los precios del crudo.

El dato

Costos

· Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero.

· La Oficina de Presupuesto del Congreso dijo que hasta el 1 de agosto, el costo por la guerra ha sido de 38 mmd.

Por otra parte, en la jornada hutíes de Yemen afirmaron haber derribado un avión de combate saudita y acusaron a Riad de llevar a cabo cientos de ataques aéreos en territorio yemení.

Suecia expulsó a diplomático iraní

El Gobierno de Suecia anunció este miércoles la expulsión de un diplomático de la Embajada de Irán en la capital, Estocolmo, por supuestas “actividades incompatibles” con las Convenciones de Viena que las autoridades vinculan con “amenazas a la seguridad” contra intereses judíos e israelíes en el país europeo.

El Ministerio de Exteriores sueco indicó, a través de un breve comunicado, que convocó durante la jornada al embajador iraní en el país nórdico, Hoyatolá Faqani, para comunicarle que “un funcionario de la Embajada de Irán en Suecia tiene que abandonar el país por participar en actividades incompatibles con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.

Tras ello, el ministro de Justica sueco, Gunnar Strommer, en el puesto desde 2022, resaltó que Irán ha llevado a cabo “actividades que amenazan la seguridad” en el país, concretamente contra intereses judíos e israelíes, según el diario sueco Aftonbladet.

“Esto se ha hecho, entre otras cosas, usando a bandas criminales”, especificó el ministro Strommer, sin que Teherán haya respondido a las acusaciones.