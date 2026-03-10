En Bogotá detectan cocaína oculta en aros de baloncesto rumbo a Australia

Un envío aparentemente inocente de equipo deportivo terminó revelando un ingenioso intento de tráfico internacional de drogas en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Autoridades colombianas decomisaron más de tres kilogramos de cocaína que estaban ocultos dentro de la estructura tubular de varios aros metálicos de baloncesto, un método que evidencia la creatividad técnica —y la desesperación— de las redes criminales para evadir los controles aeroportuarios.

El hallazgo ocurrió durante una inspección rutinaria en la terminal de carga del aeropuerto, cuando agentes revisaban un paquete con destino final a Australia. La caja contenía seis aros metálicos para canasta de baloncesto, pero ciertas irregularidades detectadas durante la revisión llevaron a los oficiales a realizar una inspección más detallada.

Con apoyo de un perro detector de narcóticos, los agentes identificaron la posible presencia de una sustancia ilícita en el interior de las estructuras metálicas. Tras abrir los tubos, las autoridades encontraron una sustancia en polvo que, luego de una prueba preliminar de narcotest, resultó positiva para clorhidrato de cocaína. En total fueron incautados 3 mil 25 gramos de droga, ocultos cuidadosamente dentro del metal.

Aunque el volumen podría parecer modesto frente a las toneladas que se interceptan en puertos marítimos, su valor potencial es considerable. Australia se ha convertido en uno de los mercados más lucrativos para los cárteles, ya que el precio por gramo de cocaína puede ser entre cinco y diez veces más alto que en Estados Unidos o Europa.

El envío tenía como origen Bogotá y formaba parte de una ruta aérea cada vez más vigilada por las autoridades. De acuerdo con reportes oficiales, en lo que va de 2026 se han decomisado más de 5.2 kilogramos de cocaína en operaciones similares en el aeropuerto, lo que refleja el creciente uso de paquetería internacional y cargamentos pequeños para intentar burlar los controles.

Un agente de la Policía de Colombia muestra un paquete con cocaína incautada tras ser hallada oculta en aros de baloncesto enviados desde Bogotá hacia Australia. Policía de Bogotá

Ingeniería del camuflaje

El uso de aros de baloncesto como contenedor clandestino no es casual. Este tipo de equipo deportivo está fabricado con tubos metálicos gruesos, lo que dificulta que los escáneres detecten pequeñas cantidades de material en su interior. Además, el peso natural del metal permite disimular el peso adicional de la droga sin levantar sospechas.

Los traficantes suelen introducir la sustancia en el interior del tubo y sellarlo nuevamente mediante soldadura o tapas internas. En envíos comerciales, donde circulan cientos de cajas diariamente, la probabilidad de una inspección física minuciosa suele ser baja, lo que explica la elección de este tipo de objetos.

Objetos deportivos como escondite

El uso de artículos deportivos para transportar narcóticos no es nuevo. La llamada “ingeniería del ocultamiento” ha evolucionado para intentar evadir tanto los escáneres de rayos X como el olfato de los perros detectores.

Entre los antecedentes más frecuentes se encuentran balones de futbol profesionales, donde la droga se introduce en la cámara de aire; bates de béisbol o palos de golf, cuyo interior hueco permite esconder sustancias pulverizadas; y pesas de gimnasio, en las que los traficantes funden metal alrededor de paquetes de droga para ocultarlos en una masa aparentemente sólida.

Oceanía, un mercado estratégico

El creciente interés de las redes de narcotráfico por enviar cargamentos hacia Australia responde a una lógica económica clara. El mercado de Oceanía paga algunos de los precios más altos del mundo por la cocaína, lo que compensa el riesgo de transportar cantidades relativamente pequeñas.

Para reducir pérdidas, los grupos criminales suelen fragmentar los envíos en paquetes discretos enviados por vía aérea o paquetería internacional. Si uno es interceptado, el daño financiero es limitado; pero si logra pasar los controles, la ganancia puede ser extraordinaria.

Cocaína decomisada en Bogotá tras ser hallada dentro de aros de baloncesto enviados desde el Aeropuerto El Dorado hacia Australia en un envío internacional.

Técnicas cada vez más sofisticadas

Además de ocultar drogas dentro de objetos, los traficantes han desarrollado métodos de impregnación química aún más complejos. Entre ellos se encuentran plásticos de embalaje elaborados con cocaína mezclada con polímeros, ropa impregnada con la sustancia disuelta en líquidos o incluso materiales de construcción —como madera o carbón— alterados con resinas para imitar su textura.

Sin embargo, este caso demuestra que, pese a la sofisticación de los métodos, el llamado binomio canino sigue siendo una de las herramientas más eficaces para detectar narcóticos en aeropuertos. El olfato de los perros entrenados continúa identificando rastros que pueden pasar desapercibidos incluso para los sistemas de escaneo más avanzados.

El entorno

El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá es uno de los principales puntos de control del tráfico aéreo de mercancías en América Latina y está bajo supervisión de la Policía Nacional de Colombia a través de la Dirección de Antinarcóticos, entidad encargada de las inspecciones de carga, correo y paquetería internacional en terminales aéreas del país conforme a la legislación colombiana sobre estupefacientes establecida en la Ley 30 de 1986 y sus disposiciones complementarias.

Estas inspecciones suelen combinar escáneres de rayos X, análisis físico de mercancías y el uso de binomios caninos especializados en detección de narcóticos.

De acuerdo con los lineamientos operativos de la Policía Nacional vigentes durante la década de 2020, los perros detectores están entrenados para identificar moléculas odoríferas de sustancias como clorhidrato de cocaína, heroína y derivados sintéticos incluso cuando se encuentran encapsuladas, selladas u ocultas dentro de estructuras metálicas u otros contenedores.

En el contexto internacional, el interés de organizaciones criminales por enviar cocaína hacia Australia y otros mercados de Oceanía fue documentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el World Drug Report 2024, donde se señala que esa región registra algunos de los precios minoristas más altos del mundo para la cocaína debido a su lejanía geográfica respecto de los principales países productores sudamericanos y a los altos costos logísticos del transporte ilícito.

Datos oficiales del Illicit Drug Data Report 2022–2023 de la Australian Criminal Intelligence Commission indican que el precio minorista de la cocaína en Australia puede situarse aproximadamente entre 300 y 600 dólares australianos por gramo según pureza y ciudad, niveles significativamente superiores a los observados en mercados de América del Norte y Europa durante el mismo periodo.

Esta diferencia de precios fue identificada por organismos internacionales como un incentivo económico para el envío de cargamentos fraccionados por vía aérea o mediante servicios de mensajería internacional, una modalidad que busca reducir pérdidas en caso de incautación y que fue detectada de forma recurrente en operaciones antidrogas en aeropuertos internacionales durante la década de 2020.

Asimismo, la UNODC documentó que las técnicas de ocultamiento utilizadas por redes de narcotráfico incluyen el uso de objetos de apariencia comercial legítima con cavidades internas —como equipamiento deportivo, maquinaria o piezas metálicas—, así como métodos de impregnación química en textiles, plásticos y materiales industriales que posteriormente requieren procesos de extracción química para recuperar la droga en el destino final.

Estas prácticas forman parte de lo que en informes técnicos de control aduanero y antinarcóticos se describe como técnicas de “ocultamiento estructural” y “drogas en matriz”, estrategias diseñadas para dificultar la detección mediante escaneo convencional y que han motivado el fortalecimiento de protocolos de inspección combinada en terminales de carga aérea a nivel internacional.

