Conductor inconsciente es salvado por pareja con dramática maniobra en Estados Unidos | VIDEO

En Texas, una pareja logró evitar un accidente grave al intervenir de manera rápida y decidida en una autopista. Mientras circulaban, observaron cómo un SUV zigzagueaba y chocaba contra el muro de contención, poniendo en riesgo a otros conductores.

Al acercarse, notaron que el conductor parecía estar inconsciente. En cuestión de segundos, el chofer de la camioneta decidió colocar su vehículo delante del SUV y logró frenarlo, evitando que continuara descontrolado.

De acuerdo con los reportes, el conductor del SUV estaba atravesando una emergencia médica. Tras detener el vehículo, una enfermera que pasaba por el lugar brindó asistencia inmediata hasta que llegaron los servicios de emergencia. Posteriormente, el hombre fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

Aplican con mayor rigor las leyes de tránsito en Estados Unidos

En 2024, Estados Unidos registró una de las cifras más altas de accidentes automovilísticos en la última década, aunque con una ligera disminución respecto al año anterior. De acuerdo con datos oficiales de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), se reportaron 39,345 muertes en choques de tráfico, lo que representó una baja del 3.8% frente a las 40,901 de 2023.

El informe también reveló que, además de las muertes, cientos de miles de personas resultaron lesionadas en accidentes de tránsito. Una proporción significativa de estas víctimas quedó con secuelas permanentes, incluyendo discapacidades físicas y neurológicas que afectan su vida cotidiana. Los hospitales reportaron un incremento en casos de personas que sufrieron traumatismos craneales y lesiones medulares, muchas de ellas vinculadas al consumo de alcohol, exceso de velocidad y distracciones al volante, como el uso del teléfono móvil.

La NHTSA subrayó que, aunque la tasa de mortalidad por cada 100 millones de millas recorridas fue la más baja desde 2019, los accidentes siguen siendo una de las principales causas de muerte accidental en Estados Unidos.

El Consejo Nacional de Seguridad (NSC) complementó los datos señalando que más de 2.3 millones de personas resultaron heridas en choques durante 2024, y que una parte de ellas enfrenta procesos largos de rehabilitación o pérdida de capacidad laboral.

El gobierno federal atribuyó la disminución en las muertes a una mayor aplicación de leyes de tránsito, campañas de concientización y avances tecnológicos en los vehículos, como sistemas de asistencia al conductor.