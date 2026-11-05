Santiago Peña renuncia a la presidencia de Paraguay tras crisis financiera

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció su renuncia oficial este jueves. Su salida se produce en medio de una intensa tormenta política y financiera que ha paralizado al país y que llevó a que el Congreso comenzara a debatir un juicio político en su contra, sumado a la pérdida total del apoyo de su propio partido.

"La historia se encargará de poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir. He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", dijo el ahora exmandatario en un mensaje grabado y difundido en la red social X, antes Twitter.

El detonante principal de esta crisis institucional fue la intervención estatal de una entidad financiera digital Ueno ocurrida el pasado martes. Esta institución, con la cual el ahora expresidente mantenía vínculos directos, se encontraba en el centro de la economía paraguaya por el manejo de fondos del Estado.

Los factores clave que precipitaron la caída del gobierno incluyen:

Manejo de fondos públicos: El banco digital administraba 850 millones de dólares pertenecientes al Estado.

Corralito a ciudadanos: El repentino cierre dejó a millones de clientes sin poder acceder a los fondos de sus cuentas.

Presión legislativa: El inminente avance del juicio político en el Congreso no le dejó margen de maniobra.

En en el mensaje en el que dio a conocer su renuncia, Peña se disculpó con los paraguayos si en algún momento durante su gestión les falló y confió en que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad para que se protejan los fondos públicos y también los recursos de quienes confiaron sus ahorros en dicho sistema.

"Estoy convencido que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay. También quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí, cada día asumí esta responsabilidad con la voluntad de trabajar por el Paraguay, pero hoy mi prioridad es una sola, la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero.

"Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificio y proyectos familiares. Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos, que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos", dijo.

Peña, un economista conservador que asumió el gobierno en 2023, fue accionista hasta marzo del año pasado del grupo propietario del banco, que tenía cerca de 3 millones de clientes y concentraba unos 850 millones de dólares en depósitos públicos, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social.

Ueno, propiedad del Grupo Vázquez, cerró sus puertas el martes después de que el Banco Central iniciara un proceso de resolución a la entidad tras constatar un déficit en sus índices de solvencia relacionado con créditos otorgados a empresas vinculadas.

Tras la dimisión de Santiago Peña, el orden constitucional establece que el vicepresidente, Pedro Alliana, asuma el cargo como nuevo presidente de la República.

Alliana tendrá la difícil tarea de completar el mandato presidencial hasta el año 2028. Su principal reto será estabilizar el sistema financiero y devolver la confianza ciudadana tras el colapso bancario.

Con información de Reuters