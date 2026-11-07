Capturan en Honduras a presunto narcotraficante vinculado al CJNG; es solicitado por Estados Unidos

Las autoridades hondureñas capturaron este viernes a Óscar Samuel Mejía, señalado como uno de los principales operadores del narcotráfico en Honduras y presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal requerida en diversas investigaciones internacionales.

La detención se llevó a cabo en la ciudad de La Ceiba, en la costa caribeña de Honduras, como parte de acciones coordinadas contra estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas.

La Secretaría de Seguridad de Honduras informó que Mejía es reclamado por autoridades estadounidenses por presuntos delitos relacionados con producción, conspiración y tráfico de estupefacientes.

Tras su captura, el sospechoso quedó a disposición de las autoridades judiciales y deberá comparecer ante un juez para iniciar el procedimiento correspondiente a la solicitud de extradición.

Lo vinculan con redes criminales de México y Colombia

De acuerdo con la información oficial, las investigaciones apuntan a que el detenido mantenía presuntos nexos con organizaciones criminales de Colombia y México.

Entre ellas figura el CJNG, grupo criminal que Estados Unidos incluyó en febrero de 2025 dentro de su lista de organizaciones terroristas extranjeras.

Las autoridades no detallaron el papel específico que desempeñaba dentro de la estructura criminal, aunque señalaron que formaría parte de una red dedicada al traslado de cargamentos de droga hacia Norteamérica.

Las autoridades recuerdan que la ubicación geográfica de Honduras y sus amplias costas en el Caribe continúan siendo aprovechadas por organizaciones criminales para movilizar cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica con destino a Estados Unidos.

Estas operaciones suelen realizarse mediante aeronaves, embarcaciones rápidas y redes logísticas establecidas en distintos puntos del país.

Con esta captura, la Policía hondureña suma más de 60 personas detenidas con fines de extradición entre 2022 y 2026, según cifras oficiales.