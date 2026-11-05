Qué pasó con Ueno Bank: intervención, ahorros bloqueados y la renuncia del presidente de Paraguay

El Banco Central de Paraguay intervino a Ueno Bank, una de las principales entidades digitales del país por problemas de solvencia e irregularidades en el otorgamiento de créditos. La medida afectó a cerca de 2.9 millones de clientes y provocó investigaciones contra directivos, cuestionamientos al gobierno y protestas.

La intervención dejó a los ahorradores sin acceso a sus fondos durante al menos 15 días y generó incertidumbre sobre el futuro de sus depósitos. La situación también alcanzó al ámbito político, debido a los vínculos comerciales que el presidente Santiago Peña mantuvo con el grupo propietario del banco y a la exposición de recursos del Instituto de Previsión Social (IPS).

¿Por qué intervino el Banco Central a Ueno Bank?

El Banco Central de Paraguay decidió intervenir Ueno Bank después de detectar un deterioro considerable en sus indicadores financieros. De acuerdo con la documentación técnica, el índice de solvencia de la institución cayó a 5.56%, muy por debajo del mínimo de 12% exigido por la regulación.

Las auditorías también obligaron a realizar ajustes contables superiores a 1.6 billones de guaraníes. A esto se sumó la incapacidad de la entidad para reponer un encaje legal de 70 millones de dólares.

La intervención tomó por sorpresa al mercado, ya que pocos días antes Ueno Bank había anunciado un plan de capitalización por 100 millones de dólares con el propósito de fortalecer su posición financiera.

Además de los problemas de solvencia, el Banco Central detectó irregularidades relacionadas con el otorgamiento de créditos a empresas vinculadas con los accionistas del Grupo Vázquez, uno de los aspectos que forman parte de las investigaciones posteriores.

Detienen a ocho ejecutivos y ordenan embargos millonarios

La intervención bancaria dio paso a una investigación penal después de que el Banco Central presentara una denuncia formal ante la Justicia paraguaya.

Como resultado, ocho ejecutivos de alto nivel fueron detenidos. Entre ellos se encuentran Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero y una de las figuras principales del grupo, así como Juan Manuel Gustale Cardoni, quien se desempeñaba como presidente de Ueno Bank.

Como medida cautelar para proteger los activos mientras avanzan las indagatorias, la Justicia ordenó embargos preventivos sobre el patrimonio de los directivos y las sociedades accionistas. Los montos alcanzan los 70 millones de dólares y 1.62 billones de guaraníes.

¿Qué pasa con los ahorros de los clientes?

Ueno Bank administraba depósitos por aproximadamente 2 mil 836 millones de dólares y tenía cerca de 2.9 millones de clientes.

Aunque el país cuenta con un Fondo de Garantía de Depósitos que cubre hasta unos 38 mil dólares por persona, la protección no alcanza de la misma manera a todos los ahorradores.

El mecanismo permitiría proteger al 97% de los usuarios de la entidad. El 3% restante, equivalente a cerca de 87 mil personas, enfrenta un escenario de mayor riesgo debido a que sus depósitos superarían el límite de cobertura.

Ante este panorama, Santiago Peña anunció que impulsaría, junto con el Congreso, una ley para acelerar la utilización del Fondo de Garantía y facilitar que los depositantes puedan recuperar su dinero lo antes posible.

Los recursos del Instituto de Previsión Social también están en riesgo

Ueno Bank gestionaba cerca de 380 millones de dólares pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), una situación que podría afectar los recursos de aproximadamente 32 mil jubilados.

La exposición de estos fondos amplió la preocupación sobre el alcance de la crisis y elevó la presión sobre las autoridades encargadas de supervisar el sistema financiero.

El gobierno buscó responder a los reclamos de los ahorradores y atender las posibles consecuencias para los recursos de los jubilados.

¿Por qué la crisis alcanzó al presidente Santiago Peña?

La intervención de Ueno Bank también colocó al presidente Santiago Peña bajo presión política, debido a que fue accionista de Ueno Holding, el grupo propietario de la entidad, hasta el año 2025.

Este antecedente provocó cuestionamientos sobre sus vínculos comerciales con el grupo financiero, mientras sectores de la oposición promovían un juicio político para destituirlo. La iniciativa también encontró respaldo entre legisladores de su propio partido.

A la presión política se sumó la renuncia de Carlos Carvallo, quien encabezaba el Banco Central de Paraguay. El funcionario había presidido anteriormente Financiera Ueno y dejó su cargo en medio de cuestionamientos sobre la eficacia de la supervisión y el control regulatorio.

Tras su salida, Liana Caballero asumió de manera interina la conducción del organismo monetario.

Santiago Peña presenta su renuncia a la Presidencia de Paraguay

La crisis financiera y las presiones para iniciar un juicio político llevaron a Santiago Peña a anunciar este jueves que presentó su renuncia a la Presidencia de Paraguay.

En un mensaje en video difundido a través de sus redes sociales, el mandatario explicó que tomó la decisión con el argumento de preservar la estabilidad del país y evitar una mayor tensión institucional.

He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, comunicó.

Peña también afirmó que su prioridad era atender la situación de las personas que confiaron sus ahorros al sistema financiero paraguayo.