Cinco muertos y al menos una docena de heridos tras un tiroteo en Cracovia, Polonia

Una persona abrió fuego en pleno centro histórico de Cracovia, Polonia, dejando un saldo preliminar de cinco personas muertas y cerca de una docena de heridos, según informaron la Policía de Małopolska y los servicios de emergencia locales. Entre las víctimas trasladadas a centros médicos se encuentran varios agentes de policía.

El ataque se registró alrededor de las 15:00 horas (tiempo local), cuando un hombre ingresó a la Plaza del Mercado Principal a bordo de un vehículo y comenzó a disparar a peatones al azar. El agresor fue neutralizado a tiros por las fuerzas de seguridad y posteriormente trasladado bajo custodia a un hospital.

Tras el ataque inicial, la Policía desplegó un amplio operativo que se extendió a vías aledañas, entre ellas la calle Dietla. Las autoridades municipales emitieron un aviso urgente pidiendo a los residentes y visitantes evitar la zona mientras los servicios de emergencia atienden a los heridos y los peritos aseguran la escena del crimen.

Las autoridades de la ciudad indicaron en redes sociales que se encuentran a la espera de la confirmación oficial sobre la evolución de los heridos y el estado de la investigación.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, confirmó que se mantiene en contacto permanente con el Ministerio del Interior para dar seguimiento al caso.

Las fuerzas de seguridad mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer el móvil del ataque y verificar los antecedentes del agresor.