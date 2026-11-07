Desarticulan red que lucraba con migrantes en España; autoridades detienen a 43 empresarios

Las autoridades españolas detuvieron a al menos 50 personas, entre ellas 43 empresarios, por su presunta participación en una organización criminal dedicada a gestionar la entrada irregular y la regularización administrativa de ciudadanos pakistaníes en España mediante contratos de trabajo simulados.

La investigación, desarrollada en la provincia de Barcelona, señala que la red obtuvo más de 3.2 millones de euros mediante este esquema, según informó la Policía.

La organización captaba en Pakistán a personas interesadas en obtener autorización para residir y trabajar en España.

A cambio de hasta 30 mil euros por persona, los implicados presuntamente gestionaban contratos laborales ficticios que servían para tramitar visados y permisos de residencia.

Además, la red ofrecía servicios similares a ciudadanos pakistaníes que ya se encontraban en territorio español y buscaban regularizar su situación migratoria. En estos casos, el costo podía alcanzar los 8 mil euros.

Más de 200 expedientes bajo investigación

Las autoridades señalan que entre marzo de 2022 y julio de 2023 la organización habría tramitado un total de 224 expedientes de contratación en origen.

De ellos, al menos 108 obtuvieron una resolución favorable por parte de las autoridades competentes, permitiendo la entrada o regularización de los solicitantes.

Los investigadores sostienen que los integrantes de la trama actuaban como intermediarios entre empresarios y migrantes, facilitando documentación laboral presuntamente falsa a cambio de pagos económicos.

Los agentes comprobaron que algunas de las personas que llegaron a España mediante estos procedimientos acabaron desempeñando actividades laborales en condiciones precarias.

Según la investigación, existen indicios de situaciones cercanas a la explotación laboral en algunos sectores económicos implicados.

La Policía ha identificado a 12 miembros de la organización y a 62 empresarios vinculados presuntamente con la trama. Entre los sectores investigados figuran negocios de alimentación, restaurantes, empresas de reformas y talleres metalúrgicos.

Las detenciones se realizaron durante los días 26 y 27 de octubre en distintas localidades de Barcelona. De las siete personas consideradas integrantes principales de la red y detenidas durante la operación, tres ingresaron en prisión por orden judicial.