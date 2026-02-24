Israel advierte a Líbano sobre posible ataque si Hezbolá interviene en conflicto EU – Irán

Fuentes libanesas informaron que Israel envió un mensaje indirecto a Líbano advirtiendo que atacará duramente al país si Hezbolá participa en una eventual guerra entre Estados Unidos e Irán. El aviso incluye la posibilidad de golpear infraestructuras civiles, como el aeropuerto de Beirut, en caso de que el grupo armado chií se involucre en el conflicto.

La advertencia llega en un momento de tensión creciente, mientras Washington y Teherán se preparan para una tercera ronda de conversaciones nucleares en Ginebra, según confirmó el ministro de Exteriores de Omán, Badr Albusaidi. El riesgo de un enfrentamiento militar entre ambos países preocupa a la comunidad internacional.

Israel ya había asestado duros golpes a Hezbolá en la guerra de 2024, en la que murió su líder histórico, Hassan Nasralá, junto con miles de combatientes, y se destruyó gran parte de su arsenal. El grupo, fundado en 1982 por la Guardia Revolucionaria Iraní, ahora está liderado por Naim Qasem, quien declaró recientemente que Hezbolá “no es neutral” en el enfrentamiento entre Washington y Teherán y que está preparado para defenderse.

"Estamos decididos a defendernos. En su momento, elegiremos cómo actuar, si intervenir o no", dijo Qasem.

La advertencia israelí refuerza la tensión en Medio Oriente y coloca a Líbano en una posición delicada, dado el peso militar y político de Hezbolá en el país. La posibilidad de que el grupo se involucre en un conflicto mayor podría desencadenar ataques directos contra infraestructura civil.

Estados Unidos e Irán: una relación marcada por tensión y confrontación

La relación entre Estados Unidos e Irán atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas. En junio de 2025, el gobierno de Donald Trump ordenó un bombardeo contra instalaciones nucleares iraníes en Fordow, Natanz e Isfahán, lo que destruyó infraestructura clave del programa atómico de Teherán y elevó la tensión en Medio Oriente.

El ataque fue presentado por Washington como un “éxito espectacular”, mientras que Irán denunció que se trataba de una agresión unilateral que violaba el derecho internacional. El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó que Teherán estudiaría todas las respuestas posibles y acusó a Estados Unidos de no respetar las normas internacionales.

Advertencias de Irán

El viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, advirtió que, si Estados Unidos intervenía directamente en el conflicto regional para apoyar a Israel, Teherán “tendría que darles una lección a los agresores” y defender su seguridad nacional. Según la televisión estatal iraní, todas las opciones estaban sobre la mesa en caso de una escalada militar.

El bombardeo estadounidense fue respaldado por Israel, que consideró la acción como necesaria para frenar el avance nuclear iraní. Sin embargo, en América Latina y otros países se criticó la medida como una agresión unilateral que ponía en riesgo la estabilidad regional.

El conflicto también tiene un componente político interno. Líderes opositores iraníes en el exilio han llamado a nuevas protestas contra el régimen, mientras que la población enfrenta una crisis económica agravada por las sanciones estadounidenses. La tensión entre Washington y Teherán se inscribe en un contexto más amplio de inestabilidad en Medio Oriente, donde la confrontación amenaza con convertirse en un conflicto de gran escala.

Con información de Reuters.