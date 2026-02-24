Estados Unidos incauta tercer petrolero en el océano Índico | VIDEO

El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó que fuerzas estadounidenses interceptaron en el océano Índico a un tercer buque petrolero, identificado como Bertha, acusado de violar el bloqueo de crudo en el Caribe relacionado con operaciones vinculadas a Venezuela y Cuba.

Según el Pentágono, durante la noche se llevó a cabo un derecho de visita, inspección, interdicción marítima y abordaje sin incidentes, en el área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico (Indopacom).

Estados Unidos incautó un tercer petrolero en el océano Índico acusado de violar el bloqueo de crudo vinculado a Venezuela y Cuba. Especial

Washington sostiene que la embarcación operaba sobre buques sancionados en el Caribe y que intentó eludir el cerco estadounidense. El gobierno de Estados Unidos ha prohibido a los barcos sancionados navegar en aguas internacionales, lo que convierte al Bertha en el tercer petrolero incautado bajo estas disposiciones.

La acción refuerza la política de presión de Estados Unidos contra las operaciones energéticas vinculadas a países aliados de Caracas y La Habana. El bloqueo busca limitar el comercio de crudo que, según Washington, financia actividades contrarias a sus intereses estratégicos.

Incautación de petroleros en el Caribe

La política exterior de Estados Unidos en el Caribe ha entrado en una fase de confrontación directa. Bajo la administración de Donald Trump, Washington ha intensificado sus operaciones marítimas, incautando petroleros y atacando lanchas rápidas vinculadas al transporte de crudo venezolano.

En diciembre de 2025, fuerzas estadounidenses confiscaron el petróleo de un buque cisterna frente a las costas de Venezuela. La operación fue acompañada de nuevas sanciones contra sobrinos de Nicolás Maduro y contra navieras relacionadas con el comercio de crudo. Según el Pentágono, estas medidas forman parte de un bloqueo destinado a impedir que embarcaciones sancionadas burlen las restricciones impuestas por Washington.

Estados Unidos incautó un tercer petrolero en el océano Índico acusado de violar el bloqueo de crudo vinculado a Venezuela y Cuba. Especial

La ofensiva continuó en febrero de 2026, cuando el petrolero Aquila II, que había logrado escapar del Caribe, fue seguido hasta el océano Índico y finalmente interceptado por fuerzas estadounidenses. El Pentágono explicó que el buque “operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para los buques sancionados en el Caribe” y que fue rastreado durante varios días antes de su captura.

Ataques a lanchas rápidas

En paralelo, Estados Unidos ha desplegado operaciones contra lanchas rápidas utilizadas para transportar crudo y evadir sanciones. Estas embarcaciones, vinculadas a redes de contrabando, han sido atacadas y neutralizadas en operativos conjuntos de la Marina y la Guardia Costera. El caso más reciente fue la captura del petrolero Verónica III, de bandera panameña, que intentó evadir el bloqueo marítimo y fue interceptado en el océano Índico.