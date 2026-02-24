La presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, anunció que su familia ofrece una recompensa de hasta $1 millón por información que conduzca al hallazgo de su madre, Nancy Guthrie, de 84 años, desaparecida desde el 1 de febrero en Tucson, Arizona. El caso se encuentra en su vigésimo cuarto día de investigación y las autoridades creen que fue secuestrada de su casa durante la madrugada.

En un video de cuatro minutos publicado en Instagram, Guthrie reconoció que su madre podría haber fallecido, pero subrayó que la familia mantiene la esperanza de un milagro.

Savannah Guthrie anunció una recompensa de $1 millón de dólares por información sobre su madre desaparecida en Tucson, Arizona. REUTERS

Además, la familia donará $500,000 al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, reforzando su compromiso con la búsqueda y la protección de menores.

Recompensas acumuladas

La oferta de $1 millón se suma a la recompensa de $100,000 del FBI y otra de igual monto ofrecida a través de una línea directa en Tucson. En total, más de $1.2 millones están disponibles para quien proporcione información que permita localizar a Nancy Guthrie.

“Si han estado esperando y no están seguros, que esta sea su señal para que, por favor, se presenten”, dijo la Sra. Guthrie.

“Cuenten lo que saben y ayúdennos a traer a nuestra querida madre a casa, para que podamos celebrar un regreso glorioso y milagroso, o celebrar la hermosa, valiente y noble vida que ha vivido”

El FBI y la policía local han recibido decenas de miles de pistas, aunque hasta ahora han revelado pocos detalles sobre los responsables. La evidencia clave es un video de 44 segundos de la cámara del timbre, que muestra a un hombre enmascarado y armado acercándose a la puerta de la víctima poco antes del secuestro.

La semana pasada, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima descartó públicamente a la familia como sospechosa. Cientos de investigadores del FBI y del departamento local continúan trabajando en el caso.