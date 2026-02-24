“Unos monstruos”: recién nacida es tirada a una coladera por sus padres en Brasil | VIDEO

Cámaras de seguridad en Ibirité, Gran Belo Horizonte, captaron el momento en que una mujer abandonó a su hija recién nacida en una alcantarilla, mientras un hombre, presuntamente su pareja, observaba la escena. El abandono ocurrió a plena luz del día y fue presenciado también por un testigo, además de quedar registrado en video.

Tiempo después, la pequeña fue hallada en una zona boscosa cercana y trasladada a la Unidad Básica de Salud (UBS) de Cascata, donde se le diagnosticó deshidratación, desnutrición, una posible infección urinaria y lesiones genitales.

La Policía Militar de Minas Gerais inició de inmediato las indagatorias y logró ubicar a los padres, quienes fueron detenidos bajo sospecha de abandono y maltrato. Hasta el momento no se ha revelado su identidad ni las causas que los llevaron a cometer el delito.

El caso generó indignación en redes sociales, donde miles de usuarios calificaron el hecho como “un insulto a la humanidad” y describieron a los responsables como “monstruos”. La grabación del abandono, difundida ampliamente en plataformas digitales, acumula miles de reproducciones y ha provocado un fuerte debate sobre la protección de la infancia en Brasil.

Cifras oficiales de violencia infantil en Brasil

Datos oficiales del Ministerio de Salud y de la Sociedad Brasileña de Pediatría revelan que en 2023 se registraron en promedio 196 casos diarios de violencia física contra niños y adolescentes de hasta 19 años. Cerca del 80% de las agresiones a menores de 14 años ocurrieron en sus propias casas, lo que evidencia que el entorno familiar, lejos de ser un espacio seguro, se ha convertido en el principal escenario de riesgo.

Más de 3 mil casos fueron reportados en bebés menores de un año y 8,370 en niños de entre 5 y 9 años. Estos datos reflejan que la infancia brasileña enfrenta agresiones desde sus primeros meses de vida, lo que genera consecuencias físicas y psicológicas de largo plazo.

Muertes violentas y violencia sexual

Un informe de UNICEF y el Fórum Brasileño de Seguridad Pública reveló que en los últimos tres años más de 15 mil niños y adolescentes fueron asesinados de forma violenta en el país. En el mismo periodo, 165 mil menores fueron víctimas de violencia sexual. Estas cifras no solo muestran la magnitud del problema, sino también la urgencia de implementar políticas públicas efectivas para proteger a la niñez.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza en operativos policiales, que han resultado en muertes de niños y adolescentes.

La CIDH ha instado al Estado brasileño a prevenir, investigar y sancionar estos actos, subrayando que la violencia institucional agrava la vulnerabilidad de la infancia y perpetúa un ciclo de impunidad.

Organizaciones de derechos humanos señalan que la violencia infantil en Brasil está vinculada a factores estructurales como la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a servicios básicos. En comunidades marginadas, los niños y adolescentes son más propensos a sufrir abusos, explotación y violencia, tanto en el ámbito familiar como en el comunitario.

El gobierno brasileño ha implementado programas de protección, pero los resultados han sido insuficientes frente a la magnitud del problema. Expertos coinciden en que se requiere una estrategia integral que combine prevención, atención médica y psicológica, educación y fortalecimiento de las instituciones encargadas de proteger a la infancia.