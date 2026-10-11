Registran segundo ataque al aeropuerto de Riad: Un muerto y 11 heridos

Al menos una persona murió y 11 más resultaron heridas durante la noche del domingo tras registrarse un nuevo ataque contra la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional Rey KhalidHacer clic para abrir el panel lateral y obtener más información en Riad, según confirmó este lunes la Autoridad de Aviación Civil de Arabia Saudita.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la entidad reguladora a través de sus canales oficiales, la víctima mortal fue identificada como un residente de nacionalidad pakistaní.

"Los heridos fueron trasladados de inmediato al hospital para recibir la atención médica necesaria. El ataque también causó daños materiales que están siendo evaluados por los equipos técnicos", precisó la Autoridad de Aviación Civil saudí en un comunicado.

Esta nueva incursión armada ocurre apenas 24 horas después de una devastadora explosión en el mismo recinto aeroportuario que cobró la vida de 12 personas y dejó cientos de heridos, lo que obligó a la activación de alertas internacionales y a la evacuación preventiva de las terminales.

Ante la reincidencia de las agresiones en la capital saudí, delegaciones diplomáticas —entre ellas la Embajada de México en Riad— han urgido a sus ciudadanos a evitar las instalaciones aeroportuarias de la región, verificar los itinerarios de vuelo con anticipación y atender los avisos de las autoridades de seguridad locales.

Claves de la nueva agresión en el aeropuerto de Riad: