Registran banco Edmond de Rothschild en París por caso Epstein

La Fiscalía Nacional Financiera de Francia confirmó este martes el registro de la sede en París del banco Edmond de Rothschild, en el marco de las pesquisas abiertas por los vínculos de un antiguo diplomático y trabajador de la entidad con el caso Epstein.

El investigado es Fabrice Aidan, quien aparece en los llamados “archivos Epstein”. Aidan trabajó en la legación francesa ante Naciones Unidas antes de incorporarse al banco Rothschild y posteriormente a la energética Engie, que lo suspendió de sus funciones en enero pasado tras conocerse su nombre en el escándalo.

Acusaciones contra Fabrice Aidan

Según los documentos, Aidan habría realizado favores al empresario y delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein entre 2010 y 2017, además de transmitirle informaciones diplomáticas. La Fiscalía indicó que mantiene abierta una investigación por “corrupción pasiva de agente público extranjero y complicidad con ese delito”.

El Ministerio de Exteriores de Francia, donde Aidan trabajó, alertó a la Fiscalía sobre estos hechos para determinar si se cometieron delitos.

Presencia de Epstein en Francia

Epstein pasaba varias semanas al año en París, donde poseía un lujoso apartamento cerca del Arco del Triunfo. Su actividad en la capital francesa dejó rastros que motivaron la apertura de dos investigaciones: una sobre posibles delitos sexuales y otra sobre ramificaciones económicas y financieras, esta última a cargo de la Fiscalía Nacional Financiera.

La fiscal de París, Laure Beccuau, explicó hace unos meses que las investigaciones se dividirían en dos vertientes, la primera en delitos sexuales vinculados a las redes de Epstein, y la segunda en aspectos económicos y financieros, bajo la responsabilidad de la Fiscalía Nacional Financiera.

Publicación de los “Epstein Files”

El Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó millones de páginas de documentos bajo la llamada Epstein Files Transparency Act. Estos archivos incluyen agendas, bitácoras de vuelo, correos electrónicos y registros judiciales que muestran la amplitud de las relaciones del financiero con líderes políticos, empresarios y miembros de la realeza.

La aparición de nombres en estos documentos no implica necesariamente la comisión de delitos, pero sí ha reactivado el interés público en torno a las redes de abuso sexual y encubrimiento que marcaron el caso.

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que México colaborará en la investigación del caso Epstein únicamente si existe una solicitud formal del Departamento de Justicia estadounidense. Esto se debe a que en los nuevos archivos aparecen mencionados algunos empresarios mexicanos, aunque sin pruebas de que hayan cometido delitos. La postura mexicana refleja cautela diplomática y respeto a los procesos judiciales de Estados Unidos.

Entre las revelaciones más llamativas se encuentran errores en el manejo del caso por parte del DOJ, complicidades institucionales y la exposición de contactos que Epstein acumuló durante años.

Con información de AFP.