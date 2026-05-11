Donald Trump: tregua en Oriente Medio está en estado crítico tras rechazar plan de Irán

La tensión en Oriente Medio volvió a dispararse este lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara públicamente la contrapropuesta de Irán para poner fin al conflicto regional y advirtiera que el actual alto al fuego se encuentra en una situación extremadamente frágil.

Las declaraciones del mandatario republicano profundizaron la incertidumbre internacional sobre una eventual reactivación de las hostilidades en el Golfo Pérsico, mientras los mercados energéticos reaccionaron con fuertes aumentos en el precio del petróleo ante el riesgo de una interrupción prolongada del comercio marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz.

La nueva escalada diplomática ocurre en medio de uno de los escenarios geopolíticos más delicados de los últimos años, con implicaciones directas sobre el suministro global de hidrocarburos, fertilizantes y comercio internacional.

Trump rechaza condiciones de Irán para terminar la guerra

El gobierno iraní confirmó este lunes que presentó una respuesta formal al plan impulsado por Washington para intentar estabilizar la región.

Según la cancillería iraní, Teherán exigió tres condiciones principales: el fin de la guerra en Oriente Medio, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos y la liberación de activos financieros congelados en bancos extranjeros.

La propuesta también implicaba detener operaciones militares israelíes contra grupos aliados de Irán, particularmente contra Hezbolá en territorio libanés.

La respuesta iraní fue rechazada de inmediato por Trump.

A través de redes sociales, el presidente estadounidense calificó la contrapropuesta como “TOTALMENTE INACEPTABLE”.

Horas más tarde, durante una comparecencia ante medios en la Casa Blanca, Trump utilizó una metáfora médica para describir el estado de las negociaciones.

El alto al fuego está bajo respiración asistida”, afirmó el mandatario. “Es como cuando entra el médico y dice: ‘Señor, su ser querido tiene exactamente un 1% de posibilidades de vivir’”.

EU analiza retomar operaciones militares en Ormuz

En entrevista telefónica con la cadena Fox News, Trump reveló que su administración analiza reactivar operaciones de escolta militar para embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

La iniciativa había sido suspendida el pasado 5 de mayo luego de que Washington asegurara que existían “grandes avances” hacia un posible acuerdo regional.

Sin embargo, el fracaso de las negociaciones volvió a colocar al estrecho de Ormuz en el centro de la crisis internacional.

Esa vía marítima es considerada uno de los corredores energéticos más importantes del mundo, ya que antes del conflicto transportaba aproximadamente el 20% de los hidrocarburos consumidos globalmente.

Actualmente, Irán mantiene restricciones sobre el tráfico marítimo y aplica mecanismos de control y cobro a embarcaciones que cruzan la zona.

La Casa Blanca considera inaceptable que Teherán mantenga capacidad de presión sobre una ruta estratégica para el comercio energético internacional.

Donald Trump y la crisis en Medio Oriente. Ilustración creada con IA con fotos de Reuters y datos de Excélsior Digital

Netanyahu insiste en destruir programa nuclear iraní

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, endureció también su postura y aseguró que la guerra no concluirá mientras Irán mantenga infraestructura nuclear activa.

No ha terminado, porque todavía hay material nuclear —uranio enriquecido— que tiene que ser retirado de Irán”, declaró Netanyahu en entrevista con CBS.

El mandatario israelí insistió además en que las instalaciones de enriquecimiento de uranio deben ser completamente desmanteladas.

Estados Unidos, Israel y sus aliados occidentales sostienen desde hace años que Irán busca desarrollar armas nucleares.

El gobierno iraní niega sistemáticamente esas acusaciones y asegura que su programa nuclear tiene fines exclusivamente civiles y energéticos.

Petróleo supera los 100 dólares

La posibilidad de un fracaso definitivo en las negociaciones provocó nuevas turbulencias en los mercados internacionales.

El barril de Brent del mar del Norte volvió a superar los 100 dólares, impulsado por el temor a una interrupción prolongada del flujo energético desde Oriente Medio.

Para Amin Nasser, la guerra actual representa “el mayor shock energético que el mundo haya experimentado”.

El directivo de Saudi Aramco advirtió que incluso si el estrecho de Ormuz reabriera de inmediato, el mercado tardaría meses en recuperar estabilidad.

Si la reapertura se retrasa algunas semanas más, la normalidad no regresaría hasta 2027”, sostuvo durante una llamada con inversionistas.

Naciones Unidas alerta sobre posible crisis alimentaria

La tensión no solo amenaza el mercado petrolero.

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos advirtió que el bloqueo comercial también podría afectar el suministro global de fertilizantes.

El director ejecutivo del organismo, Jorge Moreira da Silva, alertó que millones de personas podrían enfrentar hambre si continúa la interrupción logística en la región.

Si no se permite el paso de fertilizantes por el estrecho en unas semanas, decenas de millones de personas podrían enfrentarse al hambre y la inanición”, declaró a AFP.

La crisis entre Estados Unidos, Irán e Israel ya comienza a tener efectos más allá del plano militar.

Expertos internacionales consideran que el deterioro del alto al fuego amenaza con modificar cadenas globales de suministro, disparar la inflación energética y profundizar tensiones diplomáticas entre potencias mundiales.

Mientras tanto, el viaje de Donald Trump a China previsto para esta semana incluirá el conflicto en Oriente Medio como uno de los principales temas de discusión geopolítica.

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