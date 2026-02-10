Crisis energética en Cuba obliga a aerolíneas canadienses a suspender vuelos

Dos aerolíneas canadienses anunciaron el martes que suspenden sus vuelos a Cuba después de que el gobierno de La Habana informara que los aviones no podrán repostar en la isla por escasez de combustible, en medio de medidas de presión impulsadas por Donald Trump.

Air Transat y WestJet, ambas especializadas en viajes vacacionales, se sumaron a Air Canada, que el lunes informó que cancelaba sus rutas hacia la isla.

La economía cubana atraviesa uno de sus peores momentos en seis décadas, una situación agravada por las amenazas del presidente estadunidense contra cualquier país que exporte petróleo a Cuba.

Suspensión inmediata y posibles fechas de retorno

Air Transat informó que cancela todos sus vuelos a Cuba hasta al menos el 30 de abril, “ante los rápidos acontecimientos de las últimas horas y el anuncio de las autoridades cubanas de una prevista escasez de combustible de aviación en los aeropuertos de destino”.

Añadió que, según cómo evolucione la situación, los vuelos podrían reanudarse a partir del 1 de mayo de 2026. La aerolínea precisó además que se pondrá en contacto con los clientes que se encuentran actualmente en la isla para organizar su repatriación.

Por su parte, WestJet anunció “una retirada ordenada de nuestras operaciones de invierno boreal a Cuba” y señaló que comenzará a enviar aviones vacíos, cargados con combustible adicional, para traer de regreso a los pasajeros.

Impacto directo en el turismo canadiense

Canadá es, históricamente, el principal mercado emisor de turistas hacia Cuba. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Turismo cubano, en 2023 llegaron a la isla alrededor de 936 mil visitantes canadienses, cifra que representó más de 30 por ciento del total de turistas internacionales, muy por encima de cualquier otro país.

La suspensión de vuelos de Air Canada, Air Transat y WestJet afecta de manera directa este flujo, ya que entre las tres concentran la mayor parte de las rutas aéreas entre Canadá y destinos cubanos como:

Varadero

La Habana

Cayo Coco

Holguín

La escasez de combustible de aviación se inscribe en un contexto más amplio de crisis energética. Según cifras oficiales, la isla importaba hasta 2025 más de 50 por ciento del combustible que consume, principalmente desde Venezuela, Rusia y México.

Durante 2024 y 2025, autoridades cubanas reconocieron reducciones en los envíos y dificultades para pagar cargamentos en el mercado internacional, lo que ha provocado apagones prolongados y restricciones al transporte y a la industria, incluido el sector aéreo.

Las advertencias de Washington se apoyan en la aplicación extraterritorial de sanciones estadunidenses. En su primer mandato (2017-2021), Donald Trump activó el Título III de la Ley Helms-Burton, que permite demandar a empresas extranjeras que “trafiquen” con propiedades confiscadas en Cuba, y endureció las sanciones al sector energético.

Analistas citados por medios especializados señalan que estas medidas incrementaron el riesgo legal y financiero para navieras, aseguradoras y proveedores de combustible que operan con la isla, lo que contribuye a la actual falta de suministros.

Un golpe adicional a la recuperación turística

El turismo es uno de los pilares de la economía cubana. Datos oficiales indican que en 2023 el sector aportó alrededor de 2 mil 500 millones de dólares, aunque muy por debajo de los niveles previos a la pandemia, cuando Cuba superaba los 4 millones de visitantes anuales.

La cancelación temporal de vuelos desde Canadá se suma a otros factores que han limitado la recuperación del sector, como la reducción de rutas aéreas, la inflación interna y la escasez de insumos básicos en los principales polos turísticos.

