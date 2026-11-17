La red altamente clasificada utilizada por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) para sus comunicaciones internas sufrió una interrupción que ha afectado las operaciones de la institución, según información difundida por CNN.

De acuerdo con el medio estadounidense, el sistema afectado es conocido como NSA Net, una plataforma empleada por el personal de la agencia para intercambiar información clasificada dentro de la organización.

Las fuentes consultadas por CNN señalaron que, hasta el momento, no existen evidencias que indiquen que la caída de la red haya sido provocada por un ataque informático.

Sin embargo, técnicos y especialistas continúan evaluando el alcance de la interrupción para determinar las causas del incidente y restablecer completamente las operaciones.

Mientras avanzan las investigaciones, la agencia habría puesto en marcha un esquema de llegadas escalonadas para sus empleados.

La medida busca reducir el impacto operativo derivado de la falla y permitir que las actividades continúen mientras se resuelve el problema técnico.