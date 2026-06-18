Reabren Ormuz; Irán promete diluir uranio; frenan sanciones a petróleo iraní

WASHINGTON.— Estados Unidos e Irán firmaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, mediante el cual la república islámica se comprometió a diluir su uranio enriquecido a cambio de algunas concesiones por parte del gobierno estadunidense.

Aunque se anunció que el pacto se firmaría mañana, Donald Trump, presidente estadunidense, firmó personalmente ayer una copia del acuerdo, durante una cena con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el palacio de Versalles, después de la cumbre del G-7, confirmó a AFP un funcionario de EU.

En tanto, Irán recordó que ya lo había suscrito electrónicamente y consideró que quizá no haga falta una ceremonia mañana, en Suiza, como se había adelantado.

El texto, leído por un alto funcionario estadunidense ante periodistas, prevé que Estados Unidos suspenda, desde la firma, sus sanciones a la venta de petróleo iraní y el bloqueo a puertos iraníes.

Además, se abre un periodo de negociaciones de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo. Estados Unidos pactó que, de llegar a éste, facilitará “con sus socios regionales” un fondo de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo económico de Irán.

Durante estos dos meses, ambos países debatirán un mecanismo para tratar las reservas de uranio enriquecido de Irán.

La nación persa deberá permitir, en un plazo de 30 días, el restablecimiento completo del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

EU firma acuerdo temporal con Irán; cede a exigencias sobre bloqueo y sanciones

La república islámica se comprometió a garantizar la seguridad en Ormuz y a disolver su uranio, a cambio de que Washington le levante algunas restricciones.

Estados Unidos e Irán ratificaron que firmaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio y revelaron el texto de su memorándum de entendimiento, mediante el cual la república islámica obtuvo algunas concesiones y a cambio se compromete a diluir su uranio enriquecido.

El presidente estadunidense Donald Trump firmó personalmente ayer una copia del acuerdo, durante una cena con el presidente francés Emmanuel Macron en el palacio de Versalles, después de la cumbre del G-7, confirmó a la AFP un funcionario estadunidense.

Irán, en tanto, recordó que ya lo había suscrito electrónicamente y consideró que quizás no haga falta una ceremonia el viernes en Suiza, como se había adelantado.

“Ahora es momento de poner a prueba la implementación de este acuerdo”, declaró el portavoz del ministerio de Exteriores, Esmaïl Baghaï.

Estados Unidos e Irán alcanzaron un memorando de entendimiento para poner fin al conflicto desencadenado el 28 de febrero por ataques estadunidenses e israelíes contra la república islámica, que se extendió a la región y causó miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano.

El secretario general del grupo chiita proiraní Hezbolá, Naim Qasem, calificó el acuerdo de “gran victoria” para Irán, país al que agradeció haber insistido en incluir al frente libanés.

El texto, leído por un alto funcionario estadunidense ante periodistas, prevé que Estados Unidos suspenda, desde la firma, sus sanciones a la venta de petróleo iraní y el bloqueo a puertos iraníes.

EU levantará todas las sanciones contra Irán en caso de alcanzarse un acuerdo definitivo, al término de un período de negociaciones de 60 días.

Durante estos dos meses, ambos países debatirán un mecanismo para tratar las reservas de uranio enriquecido de Irán, en el centro de las acusaciones estadunidenses de que el país quiere desarrollar armas nucleares. Para esto, se recurrirá a un método de dilución in situ bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Irán deberá permitir, en un plazo de 30 días, el restablecimiento completo del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Además, “realizará gestiones, haciendo todo lo posible, para garantizar el paso seguro de los buques comerciales, sin cargo alguno y únicamente durante 60 días”, por el estrecho.

EU se compromete además, en caso de acuerdo definitivo, a facilitar “con sus socios regionales” un fondo de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo económico de Irán.

En una declaración conjunta, los miembros del G7 celebraron el acuerdo.

China, por su parte, consideró “esencial” que “todas las partes” apliquen escrupulosamente este acuerdo y eviten las “injerencias” externas, durante una conversación telefónica entre su canciller y su homólogo iraní.

Los 14 puntos

1. Terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano.

2. Respeto a la soberanía y la integridad territorial de la otra parte.

3. Compromiso de negociar y alcanzar el acuerdo definitivo en un máximo de 60 días, prorrogable mediante consentimiento mutuo.

4. EU levantará por completo su bloqueo naval contra Irán en máximo 30 días.

5. Irán realizará gestiones para garantizar el paso seguro de los buques comerciales, sin cargo alguno y únicamente durante 60 días, por Ormuz.

6. EU se compromete, junto con sus socios regionales, a elaborar un plan, con al menos 300 mmdd, para la reconstrucción y el desarrollo económico de Irán.

7. EU se compromete a poner fin a todo tipo de sanciones contra Irán.

8. Irán reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares. El uranio enriquecido por Irán será disuelto con supervisión de la OIEA.

9. Irán mantendrá el statu quo actual de su programa nuclear, y EU no impondrán nuevas sanciones.

10. EU emitirá exenciones para la exportación de crudo iraní, productos petrolíferos y derivados, y todos los servicios asociados.

11. EU se compromete a poner plenamente a disposición para su uso los fondos y activos congelados o restringidos de Irán.

12. Se establecerá un mecanismo ejecutivo para supervisar la correcta implementación del memorando.

13. Irán iniciarán negociaciones sobre el acuerdo final.

14. El acuerdo final será refrendado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Pacto final enfrenta resistencias

Especialistas como el internacionalista Mauricio Meschoulam aclaran que no existe un acuerdo de paz definitivo entre ambas naciones y éste tiene puntos pendientes.

“No estamos todavía ante un acuerdo de paz”, comentó Mauricio Meschoulam en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.

El entendimiento alcanzado establece compromisos inmediatos y beneficios específicos para ambas partes con el fin de congelar las hostilidades.

Sin embargo, el mantenimiento de la tregua enfrenta severas resistencias geopolíticas, agregó Meschoulam.

El sector más duro del régimen iraní mantiene recelo hacia el cumplimiento de los compromisos por parte de Estados Unidos.

Por su parte, el gobierno israelí califica el acuerdo como insuficiente y manifiesta preocupación ante un posible fortalecimiento de Hezbolá.

La frontera libanesa permanece en una situación de alta tensión que podría reincorporar la violencia en cualquier momento y colapsar las mesas de negociación.

Además, la relación bilateral entre Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reporta como muy desgastada a raíz de los términos del acuerdo entre EU e Irán.

Andrés Mendoza