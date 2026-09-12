¿Quiénes son los hutíes de Yemen?

En cuestión de días, los hutíes de Yemen avanzaron por el sur y tomaron el estratégico estrecho de Bab el Mandeb, lo que afianzó su ascenso como una fuerza relevante en la constelación de grupos apoyados por Irán en Medio Oriente.

Antes considerado un movimiento religioso y militar relativamente aislado, los hutíes ahora ocupan toda la costa yemení del mar Rojo, así como gran parte del norte del país, incluida la capital Saná.

Comunidad minoritaria

Los hutíes pertenecen a la comunidad zaidi, una rama chiita del islam, minoritaria entre la población mayoritariamente sunita de Yemen.

Se levantaron en los años 1990 en respuesta a la supuesta discriminación sectaria contra los zaidi, que predominan en el empobrecido norte del país.

El movimiento hutí, conocido también como Ansar Alá (Partidarios de Dios), recibe su nombre del fallecido líder espiritual Badredin el Hutí y su hijo Husein, fallecido a manos de las fuerzas yemenitas en 2004.

El otro hijo de Hutí, Abdulmalik, asumió las riendas del poder y el grupo pasó de ser una facción aislada en el noroeste a un poder gobernante en la capital con peso regional.

Ahora dispone de decenas de miles de combatientes bien entrenados y con experiencia de luchar en el áspero terreno montañoso de Yemen.

Los hutíes controlan zonas donde vive la mayoría de la población de Yemen, aunque el gobierno reconocido internacionalmente controla más territorio.

Sus misiles y drones también son una amenaza para sus vecinos del Golfo y para Israel, que ha sido atacada repetidamente desde el estallido de la guerra en Gaza.

Largo alzamiento

De 2004 a 2010, el grupo libró seis guerras contra el entonces gobierno yemenita y enfrentó a Arabia Saudita entre 2009 y 2010 tras atravesar la frontera.

Participaron en las protestas que provocaron la deposición del exgobernante Ali Abdulá Saleh en 2012 tras el movimiento de la Primavera Árabe.

Su principal movimiento se dio cuando tomaron Saná en 2014, provocando una intervención encabezada por Arabia Saudita en marzo de 2015, seguida por una brutal guerra civil que dejó cientos de miles de muertos y provocó una crisis humanitaria masiva.

En 2022, alcanzaron una tregua con el gobierno pero mantuvieron control de gran parte del norte de Yemen.

Las hostilidades se reanudaron en julio cuando los hutíes permitieron que un avión iraní aterrizara en Yemen, desafiando el control saudita del espacio aéreo yemenita. El gobierno de Yemen respondió con un ataque al aeropuerto.

El Eje

Los hutíes son parte del "Eje de Resistencia" encabezado por Irán, que incluye también al Hezbolá libanés, el Hamás palestino y grupos armados iraquíes.

Arabia Saudita y Estados Unidos los consideran como una "herramienta" de Irán, y acusan a Teherán de suministrarles armas, algo que la república islámica niega.

A diferencia de Hezbolá, los hutíes no ven al líder supremo iraní como la máxima autoridad. Sin embargo, se han acercado a Irán a lo largo de los años.

En 2024, los hutíes comenzaron a atacar barcos en el mar Rojo que en su criterio tienen relación con Israel, en apoyo a los palestinos por la guerra en Gaza.

Eso obligó a muchas empresas navieras a tomar una extensa ruta alternativa por el sur de África.

En marzo, los hutíes entraron a la guerra de Medio Oriente en apoyo a Irán, lanzando ataques con drones y misiles contra Israel, sin causar mayores daños.

Pese a su cercanía con Irán, los hutíes mantienen cierta autonomía, y dependen de Teherán sobre todo en materia militar.

Batalla por Bab el Mandeb

Los hutíes han logrado interrumpir el comercio con sus ataques en el mar Rojo y el estrecho de Bab el Mandeb.

Ese mar, que enlaza a Europa y Asia por el canal de Suez, se ha vuelto crucial para Arabia Saudita, que recurrió a esa vía para exportar petróleo luego de que Irán bloqueó el paso por el estrecho de Ormuz.

En Julio, los hutíes declararon un bloqueo marítimo a Arabia Saudita, y desde entonces han atacado sus barcos en el mar Rojo.

Poco después del reinicio de hostilidades con el gobierno de Yemen, el grupo lanzó el 3 de septiembre un ataque a gran escala para tomar Bab el Mandeb.

Una semana después tomaron la totalidad de la costa yemení del mar Rojo y las islas estratégicas en y alrededor del estrecho, lo que aumentó su capacidad de controlar la navegación y atacar buques petroleros sauditas.