Ucrania se prepara para un duro invierno mientras ataques rusos golpean a la economía

Ucrania se prepara para un invierno brutal, ya que la intensificación de los ataques rusos contra las infraestructuras del país y sus principales industrias de exportación agravan una crisis presupuestaria cada vez más profunda, dijeron el sábado las autoridades ucranianas.

El ministro de Economía, Oleksandr Kravchenko, señaló que los daños causados a las infraestructuras y a los activos fijos por los ataques aéreos rusos se estimaban en cerca de 10 mil millones de dólares este año, mientras que los costos económicos generales de los ataques y el bloqueo de facto de sus puertos se calculaban en aproximadamente 1.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).

Prevemos un invierno muy difícil, tanto en lo que respecta a las infraestructuras críticas —que están siendo destruidas cada día por los ataques rusos— como en lo que se refiere a la situación económica general del país", afirmó Kravchenko.

"Todo esto se produce en un momento en el que el presupuesto y el margen fiscal están muy limitados", explicó a inversionistas, funcionarios y diplomáticos en una conferencia de YES celebrada en Kiev.

Dado que los combates en el frente se encuentran en gran medida estancados tras más de cuatro años y medio de guerra en Ucrania, Rusia y Ucrania han ido dirigiendo cada vez más sus ataques contra las redes logísticas y otros activos económicos, en un intento por socavar los esfuerzos bélicos del adversario.

Durante más de dos semanas, Rusia ha llevado a cabo ataques casi constantes contra Kiev utilizando drones a reacción más rápidos, lo que ha trastornado la vida cotidiana, la actividad empresarial y las operaciones gubernamentales.

Tanto Rusia como Ucrania niegan haber atacado deliberadamente a civiles en los ataques aéreos.

Moscú también ha bloqueado de hecho los puertos ucranianos del mar Negro al intensificar sus ataques aéreos sobre las regiones del sur del país.

Según Kravchenko, el bloqueo pone en riesgo unos 40 mil millones de dólares en ingresos por ventas al exterior. Las principales exportaciones de Ucrania —productos agrícolas y hierro y acero— se envían a través de sus puertos del mar Negro.

Los ingresos quedan atrás

A medida que los ataques rusos dañan las infraestructuras y la industria, los ingresos presupuestarios nacionales han comenzado a verse sometidos a presión.

Los ingresos nacionales se quedaron mil 350 millones de dólares por debajo de lo previsto en los primeros ocho meses del año, y una cuarta parte de esas pérdidas se registraron solo en agosto, dijo Roksolana Pidlasa, presidenta de la comisión parlamentaria de presupuesto.

Agregó que la guerra resultaba cada vez más costosa y que Ucrania ya no podía financiar íntegramente sus necesidades de defensa con recursos nacionales, como había hecho en años anteriores.

Ucrania destinó unos 42 mil millones de dólares a su defensa en los primeros ocho meses del año, sin contar la ayuda militar en especie. Sin embargo, la recaudación de ingresos nacionales y los préstamos locales solo generaron 39 mil millones de dólares en este periodo, señaló Pidlasa.

"Lamentablemente, este año la guerra se ha vuelto tan costosa que ni siquiera podemos cubrir nuestra parte de los gastos", dijo en la conferencia.

El costo diario de la guerra ascendió este año a unos 190 millones de dólares, frente a los 140 millones de 2024, debido a la inflación, el aumento del número de efectivos, el incremento de las prestaciones sociales para las familias de los soldados caídos y el mayor consumo de munición, añadió.

Ucrania se enfrenta a un déficit de financiación adicional para su defensa hasta finales de este año. El Gobierno está buscando formas de recortar o aplazar el gasto presupuestario no militar y está negociando con sus socios occidentales para obtener más apoyo financiero, pero hasta ahora no se ha encontrado una solución clara y rápida.