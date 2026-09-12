Casi 300 detenidos en Chile en protestas por aniversario de golpe de Pinochet

Casi 300 personas, incluida una treintena de menores de edad, fueron detenidas en Chile en protestas en recuerdo de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), informó el gobierno el sábado.

Las manifestaciones, habituales todos los años, se realizaron en el marco del 53º aniversario del golpe de Estado que encabezó Pinochet el 11 de septiembre de 1973 en contra del gobierno del socialista Salvador Allende.

Miles de personas salieron a las calles para repudiar la dictadura militar que dejó más de 3 mil 200 víctimas entre muertos y desaparecidos, en una jornada en la que por primera vez desde 1990, tras el retorno de la democracia, no hubo actos oficiales.

Este año, tras jornada del 11 de septiembre y su víspera, se registraron 198 hechos de violencia, un 34% menos que en 2025, y 284 detenidos, un 80% más. No hubo civiles lesionados ni daños al transporte público", aseguró el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, en la red X.

Entre los detenidos, figuran 16 extranjeros y 31 menores de edad, detalló Arrau.

"Vamos a seguir firmes, enfrentando la violencia y protegiendo la tranquilidad de las familias chilenas", agregó el ministro.

Las principales manifestaciones se registraron en el Cementerio General de Santiago, donde se encuentra el mausoleo de la familia Allende y al que asistieron su hija y exsenadora Isabel Allende y el expresidente izquierdista Gabriel Boric.

En el Palacio de La Moneda y el Estadio Nacional también hubo concentraciones. Allende resistió en el palacio de gobierno hasta su muerte por suicidio, mientras que manifestantes recuerdan que el campo deportivo fue usado como centro de detención y tortura.

Los manifestantes lanzaron piedras y palos a los carabineros, que respondieron con gases lacrimógenos y carros lanza-aguas antidisturbios.

El gobierno del derechista José Antonio Kast no realizó un acto conmemorativo oficial por primera vez desde 1990. En la región de Los Ríos (sur), el presidente defendió el viernes su posición.

"Así como no puedo borrar la historia, tampoco puedo pedirle a nuestros compatriotas que estemos condenados por nuestra historia a no poder mirar el futuro de nuestra nación", dijo en un discurso público.